Первое знакомство с городом

Прогулка по знаковым местам Воронежа, где вы узнаете о его истории и знаменитых жителях.

Вместо сухих дат мы погрузимся в живую атмосферу города, пройдя по его самым красивым улицам и узнавая веселые истории прошлого и настоящего.
Первое знакомство с городом
Первое знакомство с городом
Первое знакомство с городом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Воронежу

Воронеж — это город, который хранит в себе множество историй. Каждая улица, каждый уголок здесь полны загадок и воспоминаний. Независимо от того, впервые ли вы здесь или возвращаетесь вновь, вы сможете открыть для себя Воронеж с новой стороны.

История и современность

В этой статье я расскажу о ключевых этапах развития города и о том, как они отразились на его современном облике. Мы вместе пройдемся по одной из самых красивых улиц Воронежа, погружаясь в его уникальную атмосферу.

Знаменитые личности и их истории

Воронеж — это не только архитектурные памятники, но и место, где жили и творили выдающиеся люди. Я поделюсь с вами интересными и веселыми историями о знаменитостях, которые оставили свой след в истории города.

Знаковые места Воронежа

В ходе нашего путешествия вы увидите:

  • Площадь Ленина
  • Кольцовский сквер
  • Каменный мост
  • Множество других исторических мест

Каждый шаг по этим улицам позволит вам почувствовать душу Воронежа и насладиться его богатым наследием. Это не просто экскурсия — это возможность ощутить живой пульс города, его прошлое и настоящее.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Кольцовский сквер
  • Каменный мост
  • Советская площадь
  • Проспект Революции
  • Благовещенский собор
  • Корабль-музей «Гото Предистинация» (внешний осмотр)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская пл., 1, Воронеж
Завершение: Благовещенский собор, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Воронежа

Похожие экскурсии из Воронежа

Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
На машине
43 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
20 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
9 700 за всё до 3 чел.
Удивительный Воронеж
Пешая
76 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погружение в историю Воронежа через его старинные улицы, памятники и рассказы о знаменитых людях. Идеально для любителей истории и архитектуры
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Воронеже
ХорошоТам