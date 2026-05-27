Эта прогулка по Воронежу — больше, чем осмотр открыточных видов.
Вы поймёте, почему именно этот город стал точкой опоры для Петра I, как небольшая крепость за несколько лет превратилась в главную верфь страны и почему Воронеж называют колыбелью русского флота. Поговорим о войнах, дворянах, конструктивизме и неожиданном союзе власти с церковью.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- проспект Революции, который помнит и имперские выезды, и революционные митинги
- Воронежский дворец — редкий образец екатерининской эпохи
- здание ЮВЖД — яркий пример конструктивизма: острые углы, стекло, бетон
- Благовещенский кафедральный собор — один из крупнейших храмов России
- площадь Победы — место, которое напоминает: Воронеж был почти полностью разрушен, но не сдался
- Петровский сквер и памятник Петру I — главные символы города
- театр драмы имени Кольцова — один из старейших театров России
- Каменный мост — пожалуй, самое атмосферное место Воронежа
Вы узнаете:
- почему Воронеж называют колыбелью русского флота
- сколько кораблей построили в Воронеже
- как Пётр I лично повлиял на судьбу города
- что царь сказал о Воронеже при первой встрече
- как Воронеж связан с воздушно-десантными войсками
- какой путь прошёл город от крепости и верфи — к дворянскому центру, а затем к индустриальному мегаполису
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Воронежа
