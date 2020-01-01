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Символы столицы Черноземья

5
2 отзыва
ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Приглашаем вас на обзорную экскурсию ⛳ по красивейшим местам исторического центра Воронежа с посещением действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времён Петра I.

За это время вы узнаете много интересного от профессиональных гидов.

Экскурсия проходит в легкой увлекательной форме.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья

Что вы увидите

  • корабль «Гото-Предестинация»
  • исторический центр Воронежа
Экскурсионная программа:Выезд на экскурсию ⛳ в 12:00
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Воронежа. Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времён Петра I. Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории 📖, быте и боевых походах моряков XVIII века.
Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы ⭐️ Черноземья.
(*по погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото-Предестинация» может быть заменено на другой музей 🖼 города)Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • видовые места и пешеходные прогулки
  • входные билеты в культурные объекты по программе.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина, Воронеж
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВашГид
ВашГид
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2 отзыва оставили туристы

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