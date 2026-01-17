Групповая
до 25 чел.
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
Расширенная обзорная экскурсия: от Выборгского замка до библиотеки Алвара Аалто
Начало: На привокзальной площади в Выборге
Завтра в 11:00
24 янв в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 13:00
19 янв в 10:00
8960 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
22 янв в 10:30
1760 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Дружеская прогулка по Выборгу
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
от 5750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Путешествие по Выборгу с художником откроет перед вами средневековые замки, старинные башни и тайны улиц. Уникальный опыт ждет вас
Начало: У вокзала
19 янв в 08:30
20 янв в 08:30
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идиллический Выборг
Погрузитесь в атмосферу Выборга: от скалистых берегов до исторических усадеб. Оцените уникальные виды и узнайте о жизни состоятельных выборжан
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
7490 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Монрепо сквозь времена и судьбы
Парк Монрепо в Выборге - это уникальное место, где история и природа сливаются воедино. Прогулка по его тропинкам и аллеям оставит незабываемые впечатления
Начало: Возле кассы парка Монрепо
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Начало: в парке Монрепо
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
Погрузиться в историю, архитектурные особенности, легенды и мифы города на обзорной экскурсии
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
4200 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника
Вечерний Выборг раскрывает свои тайны на прогулке с художником. Откройте для себя город в новом свете и узнайте его историю
Начало: На Рыночной площади
Расписание: ежедневно в 21:00
19 янв в 21:00
20 янв в 21:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Прогулка по Выборгу: средневековые башни, купеческие дома и знакомые кинолокации. Вдохновитесь историей и атмосферой старинного города
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Завтра в 11:00
24 янв в 11:00
450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 1,5 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Завтра в 09:00
19 янв в 09:30
6525 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
Погрузитесь в атмосферу Выборга и запечатлейте яркие моменты. Прогулка с фотографом подарит вам живые снимки и незабываемые впечатления
Начало: На Пионерской улице
19 янв в 11:00
24 янв в 11:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Исследуйте уникальные архитектурные решения северного модерна в Выборге. Погрузитесь в атмосферу сказок и легенд, раскрывая тайны древних фасадов
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Начало: На привокзальной площади Выборга
Завтра в 10:30
19 янв в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Влюбиться в Выборг за 1,5 часа. Групповая экскурсия
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: Около Круглой башни
Завтра в 10:30
19 янв в 10:00
6200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Прогуляйтесь по улочкам Выборга с человеком, который знает каждую историю. Узнайте о прошлом города и его удивительных переменах
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 17:00
19 янв в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «8 марта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2026
Сейчас в Выборге в категории "8 марта" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 450 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 3636 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Выборге на 2026 год по теме «8 марта», 3636 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март