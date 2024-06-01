Где ещё вы сможете увидеть табун свободно гуляющих лошадей? А огромного огнедышащего дракона? Где покормите енота, прокатитесь на коне и узнаете, откуда появилась Баба-яга? В общем вы уже поняли, что наша экскурсия — кладезь интересного, удивительного и приятного. Музей мифологии, милые обитатели фермы и конная прогулка — развлечение по душе найдётся каждому!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей славянской мифологии. Экскурсию по нему проводит сама хозяйка фермы. Она объяснит, что такое Явь и Навь, расскажет, откуда взялись Баба-яга и другие персонажи русских сказок. Вы сможете примерить старинные наряды и сделать атмосферные фотографии.

Знакомство с обитателями фермы, а их тут очень много: северный олень, кролики, барашки, козочки, енот, кони и другие. Вы узнаете столько всего интересного про животных фермы, масти и породы лошадей!

Катание верхом по сказочному маршруту к каменному троллю и путеводному камню. Опыт верховой езды не нужен. Перед поездкой сотрудники парка проведут для вас инструктаж.

Свободное время. Вы сможете погулять по ферме отдельно от группы, сфотографироваться с животными и угостить их вкусняшками, а также подкрепиться в местном кафе.

Организационные детали