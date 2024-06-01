Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)

Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Где ещё вы сможете увидеть табун свободно гуляющих лошадей? А огромного огнедышащего дракона? Где покормите енота, прокатитесь на коне и узнаете, откуда появилась Баба-яга? В общем вы уже поняли, что наша экскурсия — кладезь интересного, удивительного и приятного. Музей мифологии, милые обитатели фермы и конная прогулка — развлечение по душе найдётся каждому!
5
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей славянской мифологии. Экскурсию по нему проводит сама хозяйка фермы. Она объяснит, что такое Явь и Навь, расскажет, откуда взялись Баба-яга и другие персонажи русских сказок. Вы сможете примерить старинные наряды и сделать атмосферные фотографии.

Знакомство с обитателями фермы, а их тут очень много: северный олень, кролики, барашки, козочки, енот, кони и другие. Вы узнаете столько всего интересного про животных фермы, масти и породы лошадей!

Катание верхом по сказочному маршруту к каменному троллю и путеводному камню. Опыт верховой езды не нужен. Перед поездкой сотрудники парка проведут для вас инструктаж.

Свободное время. Вы сможете погулять по ферме отдельно от группы, сфотографироваться с животными и угостить их вкусняшками, а также подкрепиться в местном кафе.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, входной билет в парк, экскурсия по музею, катание на лошадях 30 минут
  • Поездка пройдёт на минивэне Volkswagen Caravelle, Ford Transit, Mercedes Sprinter или JAC Sunray — в зависимости от размера группы
  • Дополнительно, по желанию, оплачиваются питание в кафе и угощение для животных
  • Вы можете приобрести экскурсию без катания на лошадях. Её стоимость — 2500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
С катанием на лошадях4 200 ₽
Без катания на лошадях3 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания ж/д вокзала Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1 июня 2024
Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности).
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Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

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