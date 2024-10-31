Приглашаю прогуляться со мной и моей камерой по известным местам Выборга.
Вы полюбуетесь городскими пейзажами, увидите главные достопримечательности, а я поймаю лучшие моменты и сделаю отличные кадры на память. Снимаю абсолютно всех — и взрослых, и детей, и даже домашних животных.
Вы полюбуетесь городскими пейзажами, увидите главные достопримечательности, а я поймаю лучшие моменты и сделаю отличные кадры на память. Снимаю абсолютно всех — и взрослых, и детей, и даже домашних животных.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
От трамвая-памятника мы пройдём до лютеранской церкви Петра и Павла. Прогуляемся мимо красивых зданий суда и банка, двигаясь в сторону Круглой башни. Через Рыночную площадь и Финский рынок дойдём до набережной Северной гавани, откуда открывается прекрасный вид на Выборгский замок.
В каждой локации я сделаю ваши фото — живые, яркие, эмоциональные.
Организационные детали
- В течение 2 недель после встречи вы получите более 50 фотографий в цветокоррекции. По желанию также смонтирую короткий видеоролик под вашу любимую музыку
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D
- Я помогу вам с позированием, а ещё заранее могу подобрать для вас образ
- По запросу можно устроить постановочную или имиджевую съёмку
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пионерской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Выборге
Здравствуйте, меня зовут Тамара! Моя первая профессия — художница. Я очень люблю творить красоту, создавать соответствующую атмосферу и погружать в неё окружающих меня людей. Уже несколько лет я увлекаюсь любительскойЗадать вопрос
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