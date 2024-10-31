Приглашаю прогуляться со мной и моей камерой по известным местам Выборга. Вы полюбуетесь городскими пейзажами, увидите главные достопримечательности, а я поймаю лучшие моменты и сделаю отличные кадры на память. Снимаю абсолютно всех — и взрослых, и детей, и даже домашних животных.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

От трамвая-памятника мы пройдём до лютеранской церкви Петра и Павла. Прогуляемся мимо красивых зданий суда и банка, двигаясь в сторону Круглой башни. Через Рыночную площадь и Финский рынок дойдём до набережной Северной гавани, откуда открывается прекрасный вид на Выборгский замок.

В каждой локации я сделаю ваши фото — живые, яркие, эмоциональные.

Организационные детали