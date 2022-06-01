Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия

Дух карело-финских преданий, строгие образы классицизма и завораживающая природа севера

Приглашаем прогуляться по единственному скально-пейзажному парку России и насладиться оазисом романтики в Выборге.

Вы познакомитесь с историей основания парка, узнаете о судьбах его владельцев и услышите таинственные древние сказания.

А вашим проводником в волшебный мир Монрепо станет приложение на смартфоне, которое раскроет самые атмосферные уголки музея-заповедника.
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Чарующий парк Монрепо: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Аудиоэкскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вы прогуляетесь по парадной исторической части, затем плавно перейдете в лесопарковый массив. По пути полюбуетесь живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета. Сможете загадать желание в каменном гроте. Побываете в ущелье Св. Николая, где вас встретит старый мудрый Вяйнемёйнен — главный герой Калевалы. Послушаете магические звуки игры на кантеле. И ощутите мощь гранитных мегалитов, уносящих в эпоху древних цивилизаций.

Продолжительность: 1,5 — 2 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в парк Монрепо
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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