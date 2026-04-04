Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Приглашаем прогуляться по единственному скально-пейзажному парку России и насладиться оазисом романтики в Выборге. Вы познакомитесь с историей основания парка, узнаете о судьбах его владельцев и услышите таинственные древние сказания. А вашим проводником в волшебный мир Монрепо станет приложение на смартфоне, которое раскроет самые атмосферные уголки музея-заповедника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Аудиоэкскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вы прогуляетесь по парадной исторической части, затем плавно перейдете в лесопарковый массив. По пути полюбуетесь живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета. Сможете загадать желание в каменном гроте. Побываете в ущелье Св. Николая, где вас встретит старый мудрый Вяйнемёйнен — главный герой Калевалы. Послушаете магические звуки игры на кантеле. И ощутите мощь гранитных мегалитов, уносящих в эпоху древних цивилизаций.

Продолжительность: 1,5 — 2 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно