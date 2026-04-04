Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Приглашаем прогуляться по единственному скально-пейзажному парку России и насладиться оазисом романтики в Выборге.
Вы познакомитесь с историей основания парка, узнаете о судьбах его владельцев и услышите таинственные древние сказания.
А вашим проводником в волшебный мир Монрепо станет приложение на смартфоне, которое раскроет самые атмосферные уголки музея-заповедника.
Вы познакомитесь с историей основания парка, узнаете о судьбах его владельцев и услышите таинственные древние сказания.
А вашим проводником в волшебный мир Монрепо станет приложение на смартфоне, которое раскроет самые атмосферные уголки музея-заповедника.
Описание билета
Аудиоэкскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вы прогуляетесь по парадной исторической части, затем плавно перейдете в лесопарковый массив. По пути полюбуетесь живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета. Сможете загадать желание в каменном гроте. Побываете в ущелье Св. Николая, где вас встретит старый мудрый Вяйнемёйнен — главный герой Калевалы. Послушаете магические звуки игры на кантеле. И ощутите мощь гранитных мегалитов, уносящих в эпоху древних цивилизаций.
Продолжительность: 1,5 — 2 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своем смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включен входной билет в парк Монрепо
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые: билет + аудиотур
|1080 ₽
|Иностранные граждане: билет + аудиотур
|1765 ₽
|Аудиогид без билета
|410 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в парк
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19123 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
замечательный парк, со своей историей. очень атмосферно, особый шарм🎁💋❤️
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо большое за тёплые слова и высокую оценку! Мы очень рады, что парк вам понравился и прогулка оставила приятные впечатления. Ждём вас снова! 🌿
Спасибо большое за тёплые слова и высокую оценку! Мы очень рады, что парк вам понравился и прогулка оставила приятные впечатления. Ждём вас снова! 🌿
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Вполне достойный аудиогид.
Организаторам спасибо, все было оперативно и чётко.
Снизила оценку только по тому поводу, что голос аудио не понравился.
Но содержание отличное.
Организаторам спасибо, все было оперативно и чётко.
Снизила оценку только по тому поводу, что голос аудио не понравился.
Но содержание отличное.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте, Элеонора!
Благодарим вас за честный отзыв и высокую оценку содержания аудиогида! Нам очень приятно, что вы отметили оперативность и чёткость
Благодарим вас за честный отзыв и высокую оценку содержания аудиогида! Нам очень приятно, что вы отметили оперативность и чёткость
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И
Добрый день. Экскурсия прошла отлично. Впервые опробовали формат аудио экскурсии. Очень удобно, много локаций, интересный рассказ гида. Парк после реставрации великолепен! И даже несмотря на то, что был туман, это
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Н
Отличная экскурсия, интересно рассказано, понятный маршрут. Самое приятное, что можно передвигаться в удобном ритме, отвлекаться на какие-нибудь интересности, а потом опять возвращаться к экскурсии и слушать про новую локацию. Не
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Т
Прекрасная прогулка в сопровождении интересного и познавательного рассказа, все сложилось, спасибо. Реставрационные работы на территории парка вносят некоторые изменения в предлагаемый маршрут аудиоэкскурсии, но все решаемо. Рекомендую данный формат экскурсии
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П
Прекрасный ландшафтный парк! Ухоженный, любимый, это сразу видно! Провели 4 часа как один миг! Очень рекомендую!
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