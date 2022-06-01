Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Аудиоэкскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вы прогуляетесь по парадной исторической части, затем плавно перейдете в лесопарковый массив. По пути полюбуетесь живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета. Сможете загадать желание в каменном гроте. Побываете в ущелье Св. Николая, где вас встретит старый мудрый Вяйнемёйнен — главный герой Калевалы. Послушаете магические звуки игры на кантеле. И ощутите мощь гранитных мегалитов, уносящих в эпоху древних цивилизаций.
Продолжительность: 1,5 — 2 часа.