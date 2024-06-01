1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
«Мы обязательно пройдем к бастиону Панцерлакс, сохранившейся части Рогатой крепости, где вы познакомитесь с работой Уно Ульберга: бывшим зданием Художественного музея и школы искусств»
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
«Рассмотрите здание Старой Ратуши и узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«В стоимость включены трансфер, услуги гида, входной билет в парк, экскурсия по музею, катание на лошадях 30 минут»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ЮЮлия28 мая 2024Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
- ГГеоргий19 мая 2024Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
- ДДмитрий16 мая 2024Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
- ТТатьяна15 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
- ДДмитрий13 мая 2024Очень понравилось!
- ВВероника10 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
- ЛЛилия26 апреля 2024Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился
- ЕЕлена25 февраля 2024Светлана очень интересный рассказчик. Она уделяет много времени подготовке экскурсии,по пути дает дельные советы и рекомендации. Мы приеали раньше и
- ММарина6 января 2024Спасибо большое Светлане за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсия проходила в вечернее и экстремально холодное время, но это нисколько не
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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