Музеи и искусство Выборга

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Выборге, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
«Мы обязательно пройдем к бастиону Панцерлакс, сохранившейся части Рогатой крепости, где вы познакомитесь с работой Уно Ульберга: бывшим зданием Художественного музея и школы искусств»
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
«Рассмотрите здание Старой Ратуши и узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
«В стоимость включены трансфер, услуги гида, входной билет в парк, экскурсия по музею, катание на лошадях 30 минут»
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
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    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
    Очень понравилось!
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было
  • Л
    Лилия
    26 апреля 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился
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    за 4 года. Много красивых домов отреставрировали. Я конечно, фанатка старинной архитектуры. А ещё больше - историй о тех, кто жил в этих прекрасных домах. Как всегда, мне не хватило информации!!! Андрей - очень доброжелательный и приятный в общении. Очень заметно, как любит свой город. Для обзорной экскурсии, для первого посещения города- рекомендую!

  • Е
    Елена
    25 февраля 2024
    Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
    Светлана очень интересный рассказчик. Она уделяет много времени подготовке экскурсии,по пути дает дельные советы и рекомендации. Мы приеали раньше и
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    наш гид смогла подстроиться под нас и начать экскурсию раньше, за что мы ей очень благодарны. Город раскрылся для нас во всей красе!

  • М
    Марина
    6 января 2024
    Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
    Спасибо большое Светлане за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсия проходила в вечернее и экстремально холодное время, но это нисколько не
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    испортило впечатление о городе, так как маршрут и рассказ был отлично продуман. Появилось желание посетить город в более теплое и на более продолжительное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
  2. Выборг в компании художника
  3. История Выборга. Обзорная экскурсия
  4. Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 3 100 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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