Р Роман Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе) читать дальше сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно. Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам

Ю Юлия История Выборга. Обзорная экскурсия Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!

Г Георгий Выборг в компании художника Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую

Д Дмитрий Выборг в компании художника Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.

Т Татьяна Выборг в компании художника Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.

Д Дмитрий Выборг, или Средневековая Скандинавия в России Очень понравилось!

В Вероника История Выборга. Обзорная экскурсия Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!

Л Лилия История Выборга. Обзорная экскурсия читать дальше за 4 года. Много красивых домов отреставрировали. Я конечно, фанатка старинной архитектуры. А ещё больше - историй о тех, кто жил в этих прекрасных домах. Как всегда, мне не хватило информации!!! Андрей - очень доброжелательный и приятный в общении. Очень заметно, как любит свой город. Для обзорной экскурсии, для первого посещения города- рекомендую! Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился

Е Елена Выборг, или Средневековая Скандинавия в России читать дальше наш гид смогла подстроиться под нас и начать экскурсию раньше, за что мы ей очень благодарны. Город раскрылся для нас во всей красе! Светлана очень интересный рассказчик. Она уделяет много времени подготовке экскурсии,по пути дает дельные советы и рекомендации. Мы приеали раньше и