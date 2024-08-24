Сайменский канал – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сайменский канал» в Выборге, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
31 отзыв
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
Начало: Набережная 30-го Гвардейского корпуса, пристань
Расписание: Ежедневно с 9:00
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в парк Монрепо на катере
На катере
59 отзывов
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Начало: Выборг, Северный вал, д. 11
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
На катере
54 отзыва
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Начало: Г. Выборг ул. Северный вал д. 11 в 50м. на набереж...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    24 августа 2024
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    Очень профессиональный гид, отличный маршрут. Все прошло ровно так, как и было запланировано.
  • М
    Марина
    23 августа 2024
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    У нас была экскурсия по Выборгскому заливу вдоль парка Монрепо. Юзеф оказался прекрасным экскурсоводом. Рассказывал очень интересно про историю Выборга
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    и парка, увлечённо и разнообразно. К тому же проявил себя чудесным капитаном судна. Мы остались очень довольны! Надо отметить, что пользовались услугами Юзефа второй раз и опять он нас не разочаровал. Очень рекомендуем его в качестве экскурсовода и капитана.

  • М
    Михалина
    28 октября 2023
    Экскурсия в парк Монрепо на катере
    Экскурсия понравилась. Спасибо большое Дмитрию за пунктуальность и хорошее обслуживание. Час пролетел незаметно. Если будет возможность сделать несколько вариантов экскурсии по продолжительности, было бы очень хорошо) Например 1ч.; 1,5ч.; 2ч.
  • И
    Ирина
    15 октября 2023
    Экскурсия в парк Монрепо на катере
    Хочу поблагодарить Дмитрия за замечательную экскурсию на катере в парк Монрепо. Я и моя семья в полном восторге! Природа очень
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    живописная. Дмитрий очень интересно и доходчиво рассказывал историю связанную с этим красивым местом. С удовольствием съездила бы туда ещё раз, очень интересная экскурсия, советую посетить.

  • А
    Анна
    26 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Все отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Посмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
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    как до канала поедете в тишине, да будете смотреть по сторонам, но честно не хватило именно ещё рассказа пока едем, поэтому звезду снимаю

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Сайменский канал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
  2. Экскурсия в парк Монрепо на катере
  3. Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Сайменский канал" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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