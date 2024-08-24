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и парка, увлечённо и разнообразно. К тому же проявил себя чудесным капитаном судна. Мы остались очень довольны! Надо отметить, что пользовались услугами Юзефа второй раз и опять он нас не разочаровал. Очень рекомендуем его в качестве экскурсовода и капитана.