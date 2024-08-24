1 час
Водная прогулка
Лучший выборВодная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
Начало: Набережная 30-го Гвардейского корпуса, пристань
Расписание: Ежедневно с 9:00
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Начало: Выборг, Северный вал, д. 11
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
54 минуты
Водная прогулка
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Начало: Г. Выборг ул. Северный вал д. 11 в 50м. на набереж...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил24 августа 2024Очень профессиональный гид, отличный маршрут. Все прошло ровно так, как и было запланировано.
- ММарина23 августа 2024У нас была экскурсия по Выборгскому заливу вдоль парка Монрепо. Юзеф оказался прекрасным экскурсоводом. Рассказывал очень интересно про историю Выборга
- ММихалина28 октября 2023Экскурсия в парк Монрепо на катереЭкскурсия понравилась. Спасибо большое Дмитрию за пунктуальность и хорошее обслуживание. Час пролетел незаметно. Если будет возможность сделать несколько вариантов экскурсии по продолжительности, было бы очень хорошо) Например 1ч.; 1,5ч.; 2ч.
- ИИрина15 октября 2023Экскурсия в парк Монрепо на катереХочу поблагодарить Дмитрия за замечательную экскурсию на катере в парк Монрепо. Я и моя семья в полном восторге! Природа очень
- ААнна26 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереВсе отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
- ААнастасия25 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереПосмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Сайменский канал»
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