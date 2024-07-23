читать дальше

дикция, приятный тембр голоса, четкое изложение материала). Мы действительно не только увидели, но и прошли неспеша по узкому каналу, который выстроен был когда то для шлюзования, посмотрели место, где был когда-то каскадный шлюз. Отдельное спасибо за заботу о нас туристах - Дмитрий за несколько дней предупредил о нашествии мошки на залив в 20.00 и предложил варианты для переноса прогулки на другое время (удалось выбрать подходящий вариант на следующий день на 10.00), для нашего же блага. Благодаря чему мы не были покусаны мошками и не попали под дождь, который начался в 20.30. В итоге, получили огромное удовольствие от прогулки солнечным утром с красивыми видами и знакомством с необычными инженерными сооружениями.