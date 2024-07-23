Экскурсии по рекам в Выборге 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Выборге, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Водная прогулка по Сайменскому каналу
На катере
17 отзывов
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«На современном катере вы пройдёте по каналу и узнаете, как эта водная артерия длиной в тысячу вёрст соединила Петербург с Саймой и повлияла на экономику Восточной Финляндии в 19 веке»
Завтра в 13:00
1 авг в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
На катере
4 отзыва
1 час
Водная прогулка
Ветер Саймы: прогулка на катере по Выборгу
Испытайте новые эмоции на индивидуальной водной прогулке по Выборгу. Откройте для себя скрытые уголки парка Монрепо и его живописные скалы
Начало: Северная Гавань Выборга
1 авг в 09:30
2 авг в 12:00
9 695 за всё до 5 чел.
Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
22 отзыва
1 час
Водная прогулка
Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
Начало: Набережная 30-го Гвардейского корпуса, пристань
«Если кажется, что вы уже посмотрели все достопримечательности Выборга и вас сложно удивить, вам стоит отправиться на увлекательную водную экскурсию вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу»
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 авг в 09:00
9 авг в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 июля 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Интересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактов и историй, связанных с
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    Сайменским каналом. Немаловажная информация о лодке, которую обычно умалчивают. Лодка большая, с крышей, новая и чистая, безопасная. Эта модель самая лучшая из всех тех, на которых мы катались по разным озерам и рекам. В целом прогулка приятная, оставила только хорошее впечатление! Рекомендую тем, кто хочет гарантированно приятный отдых без сюрпризов!

    Интересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактовИнтересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактовИнтересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактов
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Большое спасибо капитану Дмитрию за путешествие, за действительно комфортный катер, за знания и интересный рассказ во время прогулки (очень хорошая
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    дикция, приятный тембр голоса, четкое изложение материала). Мы действительно не только увидели, но и прошли неспеша по узкому каналу, который выстроен был когда то для шлюзования, посмотрели место, где был когда-то каскадный шлюз. Отдельное спасибо за заботу о нас туристах - Дмитрий за несколько дней предупредил о нашествии мошки на залив в 20.00 и предложил варианты для переноса прогулки на другое время (удалось выбрать подходящий вариант на следующий день на 10.00), для нашего же блага. Благодаря чему мы не были покусаны мошками и не попали под дождь, который начался в 20.30. В итоге, получили огромное удовольствие от прогулки солнечным утром с красивыми видами и знакомством с необычными инженерными сооружениями.

  • К
    Ксения
    17 июля 2024
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    Очень понравилась экскурсия, Юсеф хороший эккурсовод, все рассказывал, дети и взрослые поняли) и терпеливый, ребенок пытался спросить все сам, перебивал
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    иногда, на все свои вопросы получил ответы спокойно, это радует) и дочка ещё получила возможность посидеть на корме, почувствовать скорость и брызги волн) взрослым тоже очень понравилось) и ещё, был заявлен один час экскурсии, и он был отработан сполна) даже Выборгский замок обошли и успели сфотографировать с нескольких ракурсов) Так что заказывайте экскурсии у Юзефа, не пожалеете

  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию и комфортные условия поездки. Нам очень понравилось. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    Прекрасная экскурсия: вода, замок, парк Монрепо с берега… и все это с прекрасным капитаном Юсефом! Была и скорость и ветер
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    и брызги и медленное скольжение мимо интересных мест. Кувшинки, утки с утятами. Парк Монрепо нужно видеть и с воды и пройти по нему. Знакомство с парком с воды получили на этой экскурсии! Здорово! Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    26 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Все отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Посмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
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    как до канала поедете в тишине, да будете смотреть по сторонам, но честно не хватило именно ещё рассказа пока едем, поэтому звезду снимаю

  • м
    марина
    4 августа 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
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    с необычного ракурса. Материал экскурсии настолько заинтересовал нас, что после прогулки мы все дружно полезли в интернет - узнать еще больше о семействе Николаи. Всем рекомендую! Нам еще и с погодой очень повезло, поэтому - двойное удовольствие!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Рекомендую! Команда отличная!
  • С
    Светлана
    13 июля 2022
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
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    катере по Защитной бухте и Сайменскому каналу до шлюза Брусничный. Выборг, парк Монрепо, живописные берега Сайменского канала, Беличьи скалы открылись нам с воды. Все понравилось, катер и капитан Дмитрий, гид Константин и его рассказ. Зарядились энергией и позитивом. Всем большое спасибо!

    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
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  3. Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 9 695. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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