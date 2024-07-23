1 час
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
«На современном катере вы пройдёте по каналу и узнаете, как эта водная артерия длиной в тысячу вёрст соединила Петербург с Саймой и повлияла на экономику Восточной Финляндии в 19 веке»
Завтра в 13:00
1 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Ветер Саймы: прогулка на катере по Выборгу
Испытайте новые эмоции на индивидуальной водной прогулке по Выборгу. Откройте для себя скрытые уголки парка Монрепо и его живописные скалы
Начало: Северная Гавань Выборга
1 авг в 09:30
2 авг в 12:00
9 695₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
Начало: Набережная 30-го Гвардейского корпуса, пристань
«Если кажется, что вы уже посмотрели все достопримечательности Выборга и вас сложно удивить, вам стоит отправиться на увлекательную водную экскурсию вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу»
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 авг в 09:00
9 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 июля 2024Интересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактов и историй, связанных с
- ТТатьяна22 июля 2024Большое спасибо капитану Дмитрию за путешествие, за действительно комфортный катер, за знания и интересный рассказ во время прогулки (очень хорошая
- ККсения17 июля 2024Очень понравилась экскурсия, Юсеф хороший эккурсовод, все рассказывал, дети и взрослые поняли) и терпеливый, ребенок пытался спросить все сам, перебивал
- ЕЕлена15 июля 2024Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию и комфортные условия поездки. Нам очень понравилось. Рекомендуем!
- ЕЕлена11 июля 2024Прекрасная экскурсия: вода, замок, парк Монрепо с берега… и все это с прекрасным капитаном Юсефом! Была и скорость и ветер
- ААнна26 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереВсе отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
- ААнастасия25 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереПосмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
- ммарина4 августа 2023Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
- ТТатьяна23 мая 2023Рекомендую! Команда отличная!
- ССветлана13 июля 2022"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 9 695. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Выборг – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь