Экскурсия по Сайменскому каналу на катере

На этой экскурсии вы познакомитесь с системой шлюзов в историческом месте

5
2 отзыва
На этой экскурсии вы познакомитесь с системой шлюзов в историческом месте.

Мы пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, по котором чуть больше века назад ходили императорские корабли, осмотрим действующий шлюз «Брусничное», а если повезет, понаблюдаем за процессом шлюзования корабля.
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере

Что вы увидите 🤩

  • Сайменский канал
  • Старинный шлюз Лавола 1856 года
  • Первый шлюз с Российской стороны «Брусничное»
  • скальный массив Беличьи скалы.
История Сайменского канала насчитывает без малого почти 200 лет. Протяженность этой водной артерии более 1000 вёрст, от северных берегов Саймы до Петербурга. Открытие канала преобразило экономику восточной части Финляндии в XIX веке.
Значимость Сайменского канала, в первую очередь как водной транспортной артерии, не угасла и по сей день. Мы с Вами пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, где когда-то проходили императорские корабли, увидим новый действующий шлюз Брусничное, и, возможно, застанем процесс шлюзования корабля — завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного человека.

Маршрут экскурсии:

  • отправление от набережной около отеля «Дружба»,
  • переход на катере до Сайменского канала,
  • осмотр старинного шлюза Лавола,
  • осмотр нового шлюза Брусничное.
Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы!

Важно знать:

  • Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги гида,
  • спасательный жилет,
  • теплый плед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Единый билет
5 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • спасательный жилет
  • теплый плед.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
г. Выборг ул. Железнодорожная д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.

Дмитрий К.
Дмитрий К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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