История Сайменского канала насчитывает без малого почти 200 лет. Протяженность этой водной артерии более 1000 вёрст, от северных берегов Саймы до Петербурга. Открытие канала преобразило экономику восточной части Финляндии в XIX веке.
Значимость Сайменского канала, в первую очередь как водной транспортной артерии, не угасла и по сей день. Мы с Вами пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, где когда-то проходили императорские корабли, увидим новый действующий шлюз Брусничное, и, возможно, застанем процесс шлюзования корабля — завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного человека.
Маршрут экскурсии:
- отправление от набережной около отеля «Дружба»,
- переход на катере до Сайменского канала,
- осмотр старинного шлюза Лавола,
- осмотр нового шлюза Брусничное.
Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы!
Важно знать:
- Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- услуги гида,
- спасательный жилет,
- теплый плед.
Туристы оплачивают самостоятельно: