История Сайменского канала насчитывает без малого почти 200 лет. Протяженность этой водной артерии более 1000 вёрст, от северных берегов Саймы до Петербурга. Открытие канала преобразило экономику восточной части Финляндии в XIX веке.

Значимость Сайменского канала, в первую очередь как водной транспортной артерии, не угасла и по сей день. Мы с Вами пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, где когда-то проходили императорские корабли, увидим новый действующий шлюз Брусничное, и, возможно, застанем процесс шлюзования корабля — завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного человека.

Маршрут экскурсии:

отправление от набережной около отеля «Дружба»,

переход на катере до Сайменского канала,

осмотр старинного шлюза Лавола,

осмотр нового шлюза Брусничное.

Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы!

Важно знать:

Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

услуги гида,

спасательный жилет,

теплый плед.

Туристы оплачивают самостоятельно: