История Сайменского канала насчитывает без малого почти 200 лет. Протяженность этой водной артерии более 1000 вёрст, от северных берегов Саймы до Петербурга. Открытие канала преобразило экономику восточной части Финляндии в XIX веке. Значимость Сайменского канала, в первую очередь как водной транспортной артерии, не угасла и по сей день. Мы с Вами пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, где когда-то проходили императорские корабли, увидим новый действующий шлюз Брусничное, и, возможно, застанем процесс шлюзования корабля — завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного человека. Маршрут экскурсии:

отправление от набережной 30-го Гвардейского корпуса,в 100 метрах от Петровского моста, • переход на катере через бухту Защитная до Сайменского канала, • осмотр старинного шлюза Лавола 1856 года постройки.

осмотр нового действующего шлюза Брусничное. осмотр старинного каскадного шлюза Юстила 1856года постройки. Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы! Важно знать: Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

• транспорт, • услуги гида, • спасательный жилет, • теплый плед. Туристы оплачивают самостоятельно:

осмотр нового действующего шлюза Брусничное. осмотр старинного каскадного шлюза Юстила 1856года постройки. Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы! Важно знать: Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

личные расходы.