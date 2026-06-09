На этой экскурсии вы познакомитесь с системой шлюзов в историческом месте.
Мы пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, по котором чуть больше века назад ходили императорские корабли, осмотрим действующий шлюз «Брусничное», а если повезет, понаблюдаем за процессом шлюзования корабля.
Мы пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, по котором чуть больше века назад ходили императорские корабли, осмотрим действующий шлюз «Брусничное», а если повезет, понаблюдаем за процессом шлюзования корабля.
Описание экскурсии
История Сайменского канала насчитывает без малого почти 200 лет. Протяженность этой водной артерии более 1000 вёрст, от северных берегов Саймы до Петербурга. Открытие канала преобразило экономику восточной части Финляндии в XIX веке. Значимость Сайменского канала, в первую очередь как водной транспортной артерии, не угасла и по сей день. Мы с Вами пройдем на катере по старинному шлюзу Лавола, где когда-то проходили императорские корабли, увидим новый действующий шлюз Брусничное, и, возможно, застанем процесс шлюзования корабля — завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного человека. Маршрут экскурсии:
отправление от набережной 30-го Гвардейского корпуса,в 100 метрах от Петровского моста, • переход на катере через бухту Защитная до Сайменского канала, • осмотр старинного шлюза Лавола 1856 года постройки.
осмотр нового действующего шлюза Брусничное. осмотр старинного каскадного шлюза Юстила 1856года постройки. Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы! Важно знать: Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.
• транспорт, • услуги гида, • спасательный жилет, • теплый плед. Туристы оплачивают самостоятельно:
осмотр нового действующего шлюза Брусничное. осмотр старинного каскадного шлюза Юстила 1856года постройки. Во время экскурсии Вы услышите интересный рассказ об истории этих мест и насладитесь красивейшими пейзажами карельской природы! Важно знать: Собираясь в путешествие, одевайтесь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.
личные расходы.
Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сайменский канал
- Старинный шлюз Лавола 1856 года
- Первый действующий шлюз с Российской стороны «Брусничное»
- Старинный каскадный шлюз Юстила 1856года постройки
Что включено
- Транспорт,
- Услуги гида,
- Спасательный жилет,
- Теплый плед.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Выборг ул. Северный вал д. 11 в 50м. на набережной
Завершение: Г. Выборг, ул. Северный вал д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Если вам хочется насладиться красотой природы, услышать интересные истории о событиях давних времен, при этом расположиться в комфортном катере, который набирает скорость, и ветер с солнцем отдают вам свою энергию,
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И
Очень четко по времени подошел катер к пристани. Интересно, емко рассказ и инструктаж, прекрасная прогулка с невероятными видами
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Е
Катер отличный, внутри очень комфортно для 4-5 человек, мы были в троём, места выше крыши. Экскурсия хорошая, один раз точно стоит, для разнообразия. Если брать в складчину, то и не дорого выходит. Даже если вас укачивает, за один час сильно не успеет.
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И
Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с воды, прошли вдоль парка Монрепо, где гуляли накануне, узнали историю создания и развития канала и шлюзов. Большое спасибо гиду Дмитрию Ковешникову, который провел
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С
Перед поездкой изучили историю канала, но не могли представить ни по фото, ни по описаниям, как это выглядит. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Дмитрий очень квалифицированно ответил на все вопросы, показал все возможные уголки. Спасибо. Очень жаль, что в данный момент нельзя подниматься выше Брусничного шлюза, были готовы ехать и выше, чтобы посмотреть и все исторические и инженерные достопримечательности.
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Л
Экскурсия удалась. Очень комфортный катер. Дмитрий очень интересно рассказал все что касается данного маршрута. Посмотрели с воды полюбовались парком Монрепо. Для моих подруг экскурсия была сюрпризом. Часом раньше мы гуляли по Монрепо. а тут с воды и когда они узнали, что еще Сайменский канал на маршруте… Дмитрий, спасибо Вам за Вашу интересно проведенную экскурсию
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