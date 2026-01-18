Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его тайны и легенды. Пройдите квест, открывая для себя уникальные достопримечательности города
Начало: В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
5830 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
1880 ₽ за человека
Водная прогулка
Рыбалка на катере в Выборгском заливе: кордон Кузьмича и окрестности
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Расписание: Время выхода по согласованию!
8000 ₽ за всё до 5 чел.
