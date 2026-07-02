🚤 На катере

Пока стоит хорошая погода, можно отлично погулять не только по Выборгу, но и его островам.
Садитесь в мой скоростной катер — и мы помчимся любоваться каменными берегами, старой башней «Турой». Я обещаю вам много чудесных видов и море (или целый залив) удовольствия от прогулки!
Садитесь в мой скоростной катер — и мы помчимся любоваться каменными берегами, старой башней «Турой». Я обещаю вам много чудесных видов и море (или целый залив) удовольствия от прогулки!
Описание экскурсии
- Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива. Высадимся, погуляем и представим, как когда то здесь было около 70 дворов, где жили 235 человек.
- Остров Верхолаз и построенная на нём башня Тура. Мы полюбуемся островом с воды.
- Острова Игольчатые — Большой и Малый, Вихревой и Малый Высоцкий. Мы проедем мимо этих прекрасных островов, и вы сделаете красивые фотокадры.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 7-местном скоростном катере в компании капитана.
- Возможно увеличение количества участников — подробности в переписке.
- Прогулка будет комфортной только при хорошей погоде, поэтому не бронируйте поездку без предварительного согласования со мной.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Выборгского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4731 туриста
Я судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Со мной вы увидите много красивых мест!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Превосходно!!! Не первый раз на экскурсии с Юсефом, он суперпрофессионал, мы увидели самые красивые острова и места Выборгского залива. Все было очень четко и позитивно, огромное спасибо Юсефу за эту экскурсию.
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О
Дата посещения: 8 июн 2025
Недавно побывали на потрясающей экскурсии по островам Выборгского залива – и остались в полном восторге! В начале прогулки моросил лёгкий дождик, но вода была абсолютно спокойной, что создавало умиротворяющую атмосферу.
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С
Замечательная поездка. Рекомендую.
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Юсеф, спасибо за отличную компанию и интересное времяпрепровождение! Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, несмотря на осенний прохладный день!
Будем рады путешествиям с опытным капитаном в другие времена года.
До встречи! 👋
Будем рады путешествиям с опытным капитаном в другие времена года.
До встречи! 👋
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М
Замечательная экскурсия. Тайминг полностью соблюден, что очень важно, когда у вас активная программа. Погуляли по островам, посмотрели острова. Хороший катер, даже небольшой дождь не изменил планы прогулки, так как есть крыша. Во время было и солнце и дождик. но было очень комфортно. Рассказали про историю островов и Выборга. Спасибо капитану за наше путешествие.
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Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и очень приятный человек с отличным чувством юмора. Всем рекомендуем эту прогулку на катере!
+2
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