🚤 На катере

Увидеть острова Маячный, Густой, Верхолаз и понять, почему их так назвали
Пока стоит хорошая погода, можно отлично погулять не только по Выборгу, но и его островам.
Садитесь в мой скоростной катер — и мы помчимся любоваться каменными берегами, старой башней и маяком.
Я обещаю вам море (или целый залив) удовольствия от прогулки, чудесных видов и рассказов о проносящихся мимо местах!
Садитесь в мой скоростной катер — и мы помчимся любоваться каменными берегами, старой башней и маяком.
Я обещаю вам море (или целый залив) удовольствия от прогулки, чудесных видов и рассказов о проносящихся мимо местах!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Остров Маячный. Мы погуляем по острову, сделаем фото среди живописных каменных берегов и на фоне здешнего маяка «Поворотный».
- Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива.
- Остров Верхолаз и построенная на нём башня Тура. Мы полюбуемся островом с воды.
- Острова Игольчатые — Большой и Малый, Вихревой и Малый Высоцкий. Мы проедем мимо этих прекрасных островов, и вы сделаете красивые фотокадры.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана.
- Экскурсия будет комфортной только при хорошей погоде, поэтому не бронируйте поездку без предварительного согласования со мной.
- Мы можем скорректировать время начала поездки — не обязательно проводить её рано утром.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Выборгского замка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 460 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юсеф. В первую очередь я, конечно, судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Во вторую очередь я гид: со мной вы не только увидите красивые места, но и узнаете больше о них.
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