На катере - по островам Выборгского залива

Увидеть острова Маячный, Густой, Верхолаз и понять, почему их так назвали

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Пока стоит хорошая погода, можно отлично погулять не только по Выборгу, но и его островам.

Садитесь в мой скоростной катер — и мы помчимся любоваться каменными берегами, старой башней и маяком.

Я обещаю вам море (или целый залив) удовольствия от прогулки, чудесных видов и рассказов о проносящихся мимо местах!
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
На катере - по островам Выборгского залива
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Остров Маячный. Мы погуляем по острову, сделаем фото среди живописных каменных берегов и на фоне здешнего маяка «Поворотный».
  • Остров Густой — региональный природный памятник и один из красивейших островов Выборгского залива.
  • Остров Верхолаз и построенная на нём башня Тура. Мы полюбуемся островом с воды.
  • Острова Игольчатые — Большой и Малый, Вихревой и Малый Высоцкий. Мы проедем мимо этих прекрасных островов, и вы сделаете красивые фотокадры.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана.
  • Экскурсия будет комфортной только при хорошей погоде, поэтому не бронируйте поездку без предварительного согласования со мной.
  • Мы можем скорректировать время начала поездки — не обязательно проводить её рано утром.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Выборгского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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