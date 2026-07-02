🚤 На катере

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Е Елена Превосходно!!! Не первый раз на экскурсии с Юсефом, он суперпрофессионал, мы увидели самые красивые острова и места Выборгского залива. Все было очень четко и позитивно, огромное спасибо Юсефу за эту экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга читать дальше уменьшить А когда мы подплыли к острову Маячный, тучи рассеялись, и природа будто решила нам улыбнуться! Солнце, свежий ветерок и потрясающие пейзажи – что может быть лучше? Острова покорили своей дикой, нетронутой красотой. Кажется, будто попадаешь в другой мир – тихий, величественный и невероятно живописный. Отдельное спасибо нашему капитану Юсефу за интересные рассказы и комфортное путешествие! Однозначно рекомендую эту прогулку всем, кто хочет насладиться природой, свежим воздухом и незабываемыми видами.👍 Недавно побывали на потрясающей экскурсии по островам Выборгского залива – и остались в полном восторге! В начале прогулки моросил лёгкий дождик, но вода была абсолютно спокойной, что создавало умиротворяющую атмосферу. Вам был полезен этот отзыв? Да 1 Нет

С Светлана Замечательная поездка. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Юсеф, спасибо за отличную компанию и интересное времяпрепровождение! Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, несмотря на осенний прохладный день!

Будем рады путешествиям с опытным капитаном в другие времена года.

До встречи! 👋 Вам был полезен этот отзыв? Да 1 Нет

М Мария Замечательная экскурсия. Тайминг полностью соблюден, что очень важно, когда у вас активная программа. Погуляли по островам, посмотрели острова. Хороший катер, даже небольшой дождь не изменил планы прогулки, так как есть крыша. Во время было и солнце и дождик. но было очень комфортно. Рассказали про историю островов и Выборга. Спасибо капитану за наше путешествие. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет