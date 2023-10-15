🚤 На катере

Юсеф — ваш гид в Выборге

Провёл экскурсии для 460 туристов

Здравствуйте, меня зовут Юсеф. В первую очередь я, конечно, судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Во вторую очередь я гид: со мной вы не только увидите красивые места, но и узнаете больше о них.

Задать вопрос