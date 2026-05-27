Предупреждаем честно: вам предстоит погружение в средневековый сериал, где никто не умеет договариваться, зато все умеют воевать. Выборгский замок — место, в котором решалось вообще всё: кто у власти, а кто идёт в замес. Здесь сплелись интриги, неожиданные повороты, хитрые схемы и немного хаоса. Действительно, если бы о замке снимали сериал — он бы держал в напряжении 10 сезонов!
Описание экскурсии
Замок у нас — это не камни, а герой с характером: немного злой, немного уставший и очень многое повидавший. А его локации — не точки, а колоритные персонажи:
- Башня Святого Олафа — главный старожил: стоит с 13 века и явно требует уважения
- Райская башня — название милое, но на деле это был жёсткий фейс-контроль: лишних не пускали
- Арсеналы — пережили столько перестроек, что могли бы вести блог «Как менять стиль и не выгореть»
- Юго-Западная стена — настоящий каменный бодигард: стоит и вообще не парится
- Цейхгауз — место, где всё было разложено чётче, чем у перфекциониста
- Винный погреб — точка, где замок иногда позволял себе расслабиться
- Тюрьма — вайб примерно такой: «сам виноват»
- Дом наместника — выглядит так, будто и сейчас решает, кто тут главный
Вы узнаете, кто владел замком, кто пытался его отжать и у кого всё пошло максимально не по плану. Мы рассказываем так, что вы сразу начинаете ярко представлять: кто психанул, кто накосячил и кто потом за это отхватил. И запоминаете надолго!
Организационные детали
- Билет на территорию Выборгского замка оплачивается дополнительно — 100 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно. Билет покупается онлайн заранее (не менее, чем за сутки) на сайте замка
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1629 туристов
Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии на «Каменные нервы Выборгского замка»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВыборг: средневековый город и крепость
Прикоснуться к историческому наследию каменного города на автомобильной экскурсии
Начало: У гостиницы «Дружба»
Сегодня в 18:00
29 мая в 14:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Выборга - к старинной крепости Тронгзунд
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив крепость Тронгзунд. Всего 30 минут от Выборга и вы узнаете секреты, скрытые в каменных стенах
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
10 000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
Автоэкскурсия по Выборгу с акцентом на архитектуру и памятники истории
Начало: На Рыночной площади в Выборге
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
от 4000 ₽ за экскурсию