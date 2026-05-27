Предупреждаем честно: вам предстоит погружение в средневековый сериал, где никто не умеет договариваться, зато все умеют воевать. Выборгский замок — место, в котором решалось вообще всё: кто у власти, а кто идёт в замес. Здесь сплелись интриги, неожиданные повороты, хитрые схемы и немного хаоса. Действительно, если бы о замке снимали сериал — он бы держал в напряжении 10 сезонов!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок у нас — это не камни, а герой с характером: немного злой, немного уставший и очень многое повидавший. А его локации — не точки, а колоритные персонажи:

Башня Святого Олафа — главный старожил: стоит с 13 века и явно требует уважения

— главный старожил: стоит с 13 века и явно требует уважения Райская башня — название милое, но на деле это был жёсткий фейс-контроль: лишних не пускали

— название милое, но на деле это был жёсткий фейс-контроль: лишних не пускали Арсеналы — пережили столько перестроек, что могли бы вести блог «Как менять стиль и не выгореть»

— пережили столько перестроек, что могли бы вести блог «Как менять стиль и не выгореть» Юго-Западная стена — настоящий каменный бодигард: стоит и вообще не парится

— настоящий каменный бодигард: стоит и вообще не парится Цейхгауз — место, где всё было разложено чётче, чем у перфекциониста

— место, где всё было разложено чётче, чем у перфекциониста Винный погреб — точка, где замок иногда позволял себе расслабиться

— точка, где замок иногда позволял себе расслабиться Тюрьма — вайб примерно такой: «сам виноват»

— вайб примерно такой: «сам виноват» Дом наместника — выглядит так, будто и сейчас решает, кто тут главный

Вы узнаете, кто владел замком, кто пытался его отжать и у кого всё пошло максимально не по плану. Мы рассказываем так, что вы сразу начинаете ярко представлять: кто психанул, кто накосячил и кто потом за это отхватил. И запоминаете надолго!

Организационные детали