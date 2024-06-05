Ж Жанна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)

М Мария В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!

Н Наталья По Выборгу на авто: башни, шведы и замок читать дальше и архитектурных фактов с даты его основания и до настоящего времени. Я благодарна за эту экскурсию и надеюсь вернуться, чтобы полюбоваться городом ещё раз и охватить то, что осталось неохваченным из - за нехватки моего времени. Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических

А Алёна В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно🤗

С Светлана Гранд-тур по Выборгу Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!

Е Екатерина Гранд-тур по Выборгу Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом

Е Екатерина По Выборгу на авто: башни, шведы и замок Содержательная и познавательная экскурсия. Рекомендуем всем!

Д Дмитрий Замок и улочки средневекового Выборга В мае были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Людмила профессионал своего дела, знаток истории и, главное, доходчиво и интересно доносит информацию. Нам ещё и с погодой повезло! Однозначно, рекомендуем! И приедем ещё! Спасибо!

А Алексей По Выборгу на авто: башни, шведы и замок читать дальше раз. Удивительный город с очень интересными достопримечательностями и местами. Приезжайте - не пожалеете. Поездка на машине показалась очень удобной, поскольку увидели много. Рассказ был содержательным и интересным. Замечательные экскурсия и экскурсовод! В Выборге были первый раз, Андрей показал свой город так, что захотелось в него вернуться еще