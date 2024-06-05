Замковый остров – экскурсии в Выборге

Найдено 6 экскурсий в категории «Замковый остров» в Выборге, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
117 отзывов
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Мне очень понравилась экскурсия по Выборгу, которую провёл Андрей. Я увидела и полюбила этот древний город, узнала много интересных исторических
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    и архитектурных фактов с даты его основания и до настоящего времени. Я благодарна за эту экскурсию и надеюсь вернуться, чтобы полюбоваться городом ещё раз и охватить то, что осталось неохваченным из - за нехватки моего времени.

  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно🤗
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Содержательная и познавательная экскурсия. Рекомендуем всем!
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    В мае были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Людмила профессионал своего дела, знаток истории и, главное, доходчиво и интересно доносит информацию. Нам ещё и с погодой повезло! Однозначно, рекомендуем! И приедем ещё! Спасибо!
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
    Замечательные экскурсия и экскурсовод! В Выборге были первый раз, Андрей показал свой город так, что захотелось в него вернуться еще
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    раз. Удивительный город с очень интересными достопримечательностями и местами. Приезжайте - не пожалеете. Поездка на машине показалась очень удобной, поскольку увидели много. Рассказ был содержательным и интересным.

  • А
    Алиса
    18 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Прекрасная экскурсия и чудесная экскурсовод, мы остались в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Замковый остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
  2. Выборг: история на каждом шагу
  3. Замок и улочки средневекового Выборга
  4. В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
  5. Гранд-тур по Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Замковый остров" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 650 до 9 550. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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