Каменный город: следы прошлого

Узнайте, как фортификация и торговля повлияли на облик Выборга. Прогулка по историческим местам с возможностью сделать уникальные фото
Городская застройка Выборга отражает многовековое влияние фортификации, банковского дела и религии.

На экскурсии можно увидеть Круглую башню, Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран, Собор Святых Петра и Павла и другие исторические памятники. Участники узнают о развитии городской инфраструктуры и насладятся видами с Замкового острова. Комфортабельный автомобиль Volkswagen Polo Liftback обеспечит удобство в любую погоду
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  • 🌟 Погружение в атмосферу прошлого
Каменный город: следы прошлого
Каменный город: следы прошлого
Каменный город: следы прошлого
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Круглая башня
  • Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран
  • Финляндский объединённый банк
  • Собор Святых Петра и Павла
  • Башня Ратуши
  • Часовая башня
  • Дом Хакмана
  • Замковый остров
  • Усадьба Бюргера
  • Спасо-Преображенский собор
  • Собор доминиканского монастыря
  • Гильдейский дом
  • Дом купеческой гильдии Святого Духа
  • Ведьмин дом
  • Дом горожанина

Описание экскурсии

Мы проедем вдоль ранее существовавших стен каменного города, чтобы ближе познакомиться с его наследием. Прогуляться и сфотографироваться можно на каждой точке маршрута:

  • Круглая башня, построенная в 1550 году для защиты города
  • Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран в стиле неоренессанс с полированными гранитными колоннами и Финляндский объединённый банк в венецианском стиле, первый частный коммерческий банк в Финляндии
  • Собор Святых Петра и Павла — единственный сохранившийся в городе лютеранский храм
  • Башня Ратуши и Часовая башня, отражающие развитие городской инфраструктуры
  • Дом Хакмана — архитектурный памятник с интересной историей
  • Замковый остров и обзорная площадка — историческое сердце города
  • Усадьба Бюргера — символ местного самоуправления

По дороге вы увидите Спасо-Преображенский собор — главный православный храм города, собор доминиканского монастыря, Гильдейский дом и Дом купеческой гильдии Святого Духа, стоящие на страже торговых традиций, а также Ведьмин дом и Дом горожанина. Он считается самым старым каменным жилым зданием в России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo Liftback
  • Есть детское кресло и бустер (рекомендуем экскурсию для детей старше 12 лет)
  • В плохую погоду можем посмотреть все локации из автомобиля

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади в Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Андрей
5 янв 2025
Прекрасный экскурсовод Анжелика
Татьяна
23 дек 2024
В плохую погоду на авто хорошо. В хорошую лучше пешком.
М
6 ноя 2024
Очень хорошая экскурсия! Отличный гид Анжелика! Было интересно и познавательно. Рекомендуем всём!
Юлия
4 ноя 2024
Андрей как экскурсовод был достаточно убедителен и интересен. Много и хорошо рассказывал. Экскурсия была на машине, но при этом делали остановки и подходили к объектам. Нам понравилось, порекомендуем друзьям.
А
29 окт 2024
В день приезда были с подругой на индивидуальной экскурсии Каменный город: следы прошлого. Во время своей увлекательной и грамотно построенной экскурсии гид Андрей показал нам много прекрасных исторических зданий, рассказал
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их удивительные истории. Мы были удивлены, что в наше время сохранились такие сооружения эпохи Средневековья и последующих веков. На память мы сделали много фотографий, погода позволила нам сделать живописные и красивые снимки. Экскурсия была настолько интересной, что время пролетело как один миг, Рекомендуем начинать знакомство с этим замечательным городом именно с индивидуальных экскурсий, это позволит получить больше информации о Выборге и его достопримечательностях.

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