Городская застройка Выборга отражает многовековое влияние фортификации, банковского дела и религии. На экскурсии можно увидеть Круглую башню, Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран, Собор Святых Петра и Павла и другие исторические памятники. Участники узнают о развитии городской инфраструктуры и насладятся видами с Замкового острова. Комфортабельный автомобиль Volkswagen Polo Liftback обеспечит удобство в любую погоду

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы проедем вдоль ранее существовавших стен каменного города, чтобы ближе познакомиться с его наследием. Прогуляться и сфотографироваться можно на каждой точке маршрута:

Круглая башня , построенная в 1550 году для защиты города

, построенная в 1550 году для защиты города Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран в стиле неоренессанс с полированными гранитными колоннами и Финляндский объединённый банк в венецианском стиле, первый частный коммерческий банк в Финляндии

в стиле неоренессанс с полированными гранитными колоннами и в венецианском стиле, первый частный коммерческий банк в Финляндии Собор Святых Петра и Павла — единственный сохранившийся в городе лютеранский храм

— единственный сохранившийся в городе лютеранский храм Башня Ратуши и Часовая башня , отражающие развитие городской инфраструктуры

и , отражающие развитие городской инфраструктуры Дом Хакмана — архитектурный памятник с интересной историей

— архитектурный памятник с интересной историей Замковый остров и обзорная площадка — историческое сердце города

и обзорная площадка — историческое сердце города Усадьба Бюргера — символ местного самоуправления

По дороге вы увидите Спасо-Преображенский собор — главный православный храм города, собор доминиканского монастыря, Гильдейский дом и Дом купеческой гильдии Святого Духа, стоящие на страже торговых традиций, а также Ведьмин дом и Дом горожанина. Он считается самым старым каменным жилым зданием в России.

Организационные детали