Городская застройка Выборга отражает многовековое влияние фортификации, банковского дела и религии.
На экскурсии можно увидеть Круглую башню, Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран, Собор Святых Петра и Павла и другие исторические памятники. Участники узнают о развитии городской инфраструктуры и насладятся видами с Замкового острова. Комфортабельный автомобиль Volkswagen Polo Liftback обеспечит удобство в любую погоду
На экскурсии можно увидеть Круглую башню, Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран, Собор Святых Петра и Павла и другие исторические памятники. Участники узнают о развитии городской инфраструктуры и насладятся видами с Замкового острова. Комфортабельный автомобиль Volkswagen Polo Liftback обеспечит удобство в любую погоду
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
- 🌟 Погружение в атмосферу прошлого
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Круглая башня
- Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран
- Финляндский объединённый банк
- Собор Святых Петра и Павла
- Башня Ратуши
- Часовая башня
- Дом Хакмана
- Замковый остров
- Усадьба Бюргера
- Спасо-Преображенский собор
- Собор доминиканского монастыря
- Гильдейский дом
- Дом купеческой гильдии Святого Духа
- Ведьмин дом
- Дом горожанина
Описание экскурсии
Мы проедем вдоль ранее существовавших стен каменного города, чтобы ближе познакомиться с его наследием. Прогуляться и сфотографироваться можно на каждой точке маршрута:
- Круглая башня, построенная в 1550 году для защиты города
- Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран в стиле неоренессанс с полированными гранитными колоннами и Финляндский объединённый банк в венецианском стиле, первый частный коммерческий банк в Финляндии
- Собор Святых Петра и Павла — единственный сохранившийся в городе лютеранский храм
- Башня Ратуши и Часовая башня, отражающие развитие городской инфраструктуры
- Дом Хакмана — архитектурный памятник с интересной историей
- Замковый остров и обзорная площадка — историческое сердце города
- Усадьба Бюргера — символ местного самоуправления
По дороге вы увидите Спасо-Преображенский собор — главный православный храм города, собор доминиканского монастыря, Гильдейский дом и Дом купеческой гильдии Святого Духа, стоящие на страже торговых традиций, а также Ведьмин дом и Дом горожанина. Он считается самым старым каменным жилым зданием в России.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo Liftback
- Есть детское кресло и бустер (рекомендуем экскурсию для детей старше 12 лет)
- В плохую погоду можем посмотреть все локации из автомобиля
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади в Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 929 туристов
Меня зовут Андрей. Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
5 янв 2025
Прекрасный экскурсовод Анжелика
Татьяна
23 дек 2024
В плохую погоду на авто хорошо. В хорошую лучше пешком.
М
Марина
6 ноя 2024
Очень хорошая экскурсия! Отличный гид Анжелика! Было интересно и познавательно. Рекомендуем всём!
Юлия
4 ноя 2024
Андрей как экскурсовод был достаточно убедителен и интересен. Много и хорошо рассказывал. Экскурсия была на машине, но при этом делали остановки и подходили к объектам. Нам понравилось, порекомендуем друзьям.
А
Ася
29 окт 2024
В день приезда были с подругой на индивидуальной экскурсии Каменный город: следы прошлого. Во время своей увлекательной и грамотно построенной экскурсии гид Андрей показал нам много прекрасных исторических зданий, рассказал
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