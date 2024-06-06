Ю Юлия По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.

А Алёна Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.

Г Гульнара По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе Очень увлекательная и интересная экскурсия. Поездка на Драккаре понравилась. Рекомендую

Е Елена По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе Благодарю за прекрасную поездку. И детям, и мне было очень интересно.

С Светлана Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.

И Ирина Открытая финская гостиная читать дальше реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди! Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к