Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»

5
6 отзывов
ВизитВыборг
ВизитВыборг – Гид из Выборга
История 📖 возведения шведами Выборгского замка и развитие под его стенами торгового города — станут сюжетом нашей экскурсии 🧭.

Вы также познакомитесь со всем разнообразием городских построек города: колоритные дома, булыжные мостовые, Замковый остров 🏝️ и другое.
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Экскурсия

2 500 ₽ за экскурсию

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Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Рынок
  • Театральная площадь
  • Собор Петра и Павла
  • Бастион Панцерлакс
  • Башня ратуши
  • Кафедральный собор
  • Прогонная улица
  • Крепостная улица
  • Костел Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Замковый остров (без посещения)
  • Лавка Рыжей Лапки
Русский город 🏙️ с западноевропейским лицом
Вы увидите средневековые башни, здания ратушной площади, купеческие дома XVI в., руины Кафедрального собора, совершите прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, окунётесь в атмосферу средневековой Европы.
Эти места покажутся Вам знакомыми и это неудивительно — именно в Выборге проходили съёмки любимого всеми фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходило в старой Европе. В экскурсию ⛳ включено посещение «Лавки Рыжей Лапки», где можно немного передохнуть, согреться, при желании выпить 🍹 чай или кофе, попробовать знаменитый выборгский крендель.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Пешеходная экскурсия с гидом по средневековой части Выборга
Что не входит
  • Личные покупки
  • Чай, кофе
  • Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки.
Начало
🚩 Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Место завершения
🏁 Выборг, Ратушная площадь
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»

Экскурсия проводится В любое время по желанию гостя

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВизитВыборг
ВизитВыборг
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