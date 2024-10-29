Дом Векрута – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Векрута» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешая
381 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
Пешая
1357 отзывов
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Завтра в 11:00
9 ноя в 11:00
от 450 за человека
Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
192 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярославна
    29 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Гид Наталья очень позитивна и дружелюбна, рассказывает интересно и доходчиво, не перегружая излишней "академической" информацией.
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    Давние события и люди становятся ближе и понятнее. Вовлечены были не только взрослые, но и дети, что нечасто удается экскурсоводам. Большое спасибо за интересную экскурсию!

  • Н
    Надежда
    28 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия по Выборгу. Два часа оптимальное время для восприятия информации.
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    27.10.24 г. Очень понравилась экскурсия! Видно, что экскурсовод хорошо ориентируется в истории города, увлечена темой. Экскурсия была примерно 3,5 часа с перерывом на перекус. Не пожалели, что пошли!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом Векрута»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная прогулка по Выборгу
  2. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
  3. Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дом Векрута" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1930 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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