2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Завтра в 11:00
9 ноя в 11:00
от 450₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрославна29 октября 2024Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Гид Наталья очень позитивна и дружелюбна, рассказывает интересно и доходчиво, не перегружая излишней "академической" информацией.
- ННадежда28 октября 2024Отличная экскурсия по Выборгу. Два часа оптимальное время для восприятия информации.
- ААнна28 октября 202427.10.24 г. Очень понравилась экскурсия! Видно, что экскурсовод хорошо ориентируется в истории города, увлечена темой. Экскурсия была примерно 3,5 часа с перерывом на перекус. Не пожалели, что пошли!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом Векрута»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дом Векрута" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1930 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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