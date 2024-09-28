Дом горожанина – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом горожанина» в Выборге, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Пешая
84 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид в Выборге: Погружение в историю
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 12:00
25 окт в 12:00
1 500 за человека
Выборг: средневековый город и крепость
На машине
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: средневековый город и крепость
Прикоснуться к историческому наследию каменного города на автомобильной экскурсии
52004 680 за всё до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
Автоэкскурсия по Выборгу с акцентом на архитектуру и памятники истории
Начало: На Рыночной площади в Выборге
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 сентября 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Это наш первый опыт иммерсивной экскурсии. Понравилось. Особенно детям. Рекомендую.
  • Т
    ТАТЬЯНА
    22 сентября 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Замечательная экскурсия,я погрузилась в атмосферу средневековья. Замечательная музыка очень интересный текст сопровождал меня во время экскурсии. Очень понравился город и особенно иммерсивная экскурсия. Рекомендую гостям и жителям города Выборга

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом горожанина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
  2. Выборг: средневековый город и крепость
  3. Каменный город: следы прошлого
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дом горожанина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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