1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид в Выборге: Погружение в историю
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 12:00
25 окт в 12:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: средневековый город и крепость
Прикоснуться к историческому наследию каменного города на автомобильной экскурсии
52004 680₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменный город: следы прошлого
Автоэкскурсия по Выборгу с акцентом на архитектуру и памятники истории
Начало: На Рыночной площади в Выборге
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 сентября 2024Это наш первый опыт иммерсивной экскурсии. Понравилось. Особенно детям. Рекомендую.
- ТТАТЬЯНА22 сентября 2024Замечательная экскурсия,я погрузилась в атмосферу средневековья. Замечательная музыка очень интересный текст сопровождал меня во время экскурсии. Очень понравился город и особенно иммерсивная экскурсия. Рекомендую гостям и жителям города Выборга
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом горожанина»
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