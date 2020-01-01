Мы осматриваем улочки Старого города, посещаем Рыночную и Ратушную площади. Любуемся эффектной ратушей и другими историческими зданиями.
Проходим по улице Водяной заставы, которую в середине XIX века наградили почётным титулом «самая красивая улица Финляндии». Знакомимся с церковью Святых Петра и Павла. Построенная в XVIII веке, она остаётся единственным сохранившимся в городе до наших дней лютеранским храмом.
Рассказ гида погрузит вас не только в историю местных достопримечательностей и всего населённого пункта, но и расскажет о прошлом Выборгского кренделя. И это не просто крендель. Это аппетитный символ Выборга, с которым связаны многочисленные легенды.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Время проведения: Ежедневно
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.