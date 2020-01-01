Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой.



На территории Выборга сосредоточены более 300 различных архитектурных, исторических, скульптурных, археологических памятников, поэтому пешеходная экскурсия позволит в полной мере прочувствовать колорит города.