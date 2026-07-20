Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой.
На территории Выборга сосредоточено более 300 различных архитектурных, исторических, скульптурных, археологических памятников. Пешеходная экскурсия позволит в полной мере прочувствовать колорит города.
На территории Выборга сосредоточено более 300 различных архитектурных, исторических, скульптурных, археологических памятников. Пешеходная экскурсия позволит в полной мере прочувствовать колорит города.
Описание экскурсииВыборгский крендель и тайны Старого города Мы осматриваем улочки Старого города, посещаем Рыночную и Ратушную площади. Любуемся эффектной ратушей и другими историческими зданиями. Проходим по улице Водяной заставы, которую в середине XIX века наградили почётным титулом «самая красивая улица Финляндии». Знакомимся с церковью Святых Петра и Павла, которая построена в XVIII веке и остаётся единственным сохранившимся в городе до наших дней лютеранским храмом. Рассказ гида погрузит вас не только в историю местных достопримечательностей и всего населённого пункта, но и расскажет о прошлом выборгского кренделя. И это не просто крендель! Это аппетитный символ Выборга, с которым связаны многочисленные легенды. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Рыночная и Ратушная площади
- Улица Водяной заставы
- Церковь Святых Петра и Павла и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Спасибо Милене за очень интересный и познавательный рассказ. Нам все очень понравилось! Отличный гид: материал был структурированным, без скучных дат, но при этом очень глубокий. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за индивидуальный подход и ответы на все наши вопросы.
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О
Экскурсия интересная. Экскурсовод Юрий очень увлеченный человек, рассказывает увлекательно!
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М
Хорошая экскурсия. Очень понравился гид, Андрей Владимирович. Высокая компетентность во всем, чего мы касались по ходу разговора, знание объектов и их истории. Незаурядная личность, прекрасная культурная речь. Спасибо.
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К
Экскурсия очень понравилась. Весьма содержательный рассказ. Андрей Владимирович - человек глубоко разбирающийся во всех вопросах связанных с темой истории города. И не только! Как краевед, как реставратор-художник он обладает обширной информацией, которую весьма доходчиво вчера до нас донёс. Спасибо!
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А
Были небольшой компанией у Андрея Владимировича 18.06. Он отлично чувствует настроение экскурсантов и подстраивается под запросы слушателей. Для меня очень важно, что человек живет своим делом, потому что это очень
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А
Были небольшой компанией у Андрея Владимировича 18.06. Он отлично чувствует настроение экскурсантов и подстраивается под запросы слушателей. Для меня очень важно, что человек живет своим делом, потому что это очень
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