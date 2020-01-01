Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу

Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой

Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой.

На территории Выборга сосредоточены более 300 различных архитектурных, исторических, скульптурных, археологических памятников, поэтому пешеходная экскурсия позволит в полной мере прочувствовать колорит города.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу

Что вы увидите 🤩

  • Старый город
  • Рыночная и Ратушная площади
  • ул. Водяной заставы
  • церковь Святых Петра и Павла и др.

Что вас ожидает:

  • Мы осматриваем улочки Старого города, посещаем Рыночную и Ратушную площади. Любуемся эффектной ратушей и другими историческими зданиями.
  • Проходим по улице Водяной заставы, которую в середине XIX века наградили почётным титулом «самая красивая улица Финляндии». Знакомимся с церковью Святых Петра и Павла. Построенная в XVIII веке, она остаётся единственным сохранившимся в городе до наших дней лютеранским храмом.
  • Рассказ гида погрузит вас не только в историю местных достопримечательностей и всего населённого пункта, но и расскажет о прошлом Выборгского кренделя. И это не просто крендель. Это аппетитный символ Выборга, с которым связаны многочисленные легенды.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Входные билеты
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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