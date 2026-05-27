Прогулка по Монрепо — это путешествие по странам и эпохам, от уголка Китая до Греческого полуострова. Вы пройдёте по скальным тропам Выборгского залива, увидите веерные мостики и красивые постройки. Узнаете, как романтический ландшафт должен был пробуждать чувства, какое наследие оставил род Николаи и где загадать желание, чтобы точно сбылось.

Описание экскурсии

Остров Людвигштайн — тайна Монрепо

Один из самых живописных уголков Монрепо, но попасть сюда нельзя — мы объясним причины. А ещё расскажем о владельцах парка — бароне Людвиге Николаи и его сыне Пауле Николаи, при которых имение пережило расцвет.

Главный усадебный дом и дух имения

Уютный и изящный дом был центром семейной и духовной жизни нескольких поколений Николаи. Остановимся у Библиотечного флигеля — здесь находилась одна из крупнейших частных библиотек Великого княжества Финляндского.

Мегалиты и Грот желаний

Монрепо славится каменными валунами и оградой, что напоминает о Шотландии. Полюбуемся этими мегалитами и зайдём в Грот желаний — здесь можно загадать то, о чём давно мечтали.

Гранитное ущелье и «Конец света»

Дойдём до ущелья со скульптурой Вяйнямёйнена — героя карело-финского эпоса Калевала. А в финале вы увидите локацию, которую местные называют «Концом света» — здесь парк словно обрывается в простор залива.

Вы узнаете:

как разные места в парке могли пробуждать романтические настроения и переживания

какой миф о мегалитах Монрепо давно пора развенчать

как семья Николаи собрала такую большую библиотеку

что такое рапакиви и как это слово связано с гранитами и Петербургом

Организационные детали

Дополнительные расходы

вход в парк: взрослый — 500 ₽, льготный — 250 ₽, дети до 16 лет проходят бесплатно

экскурсионная путёвка в парке — 100 ₽ за 1–3 чел., 1000 ₽ за 4–9 чел.