Прогулка по Монрепо — это путешествие по странам и эпохам, от уголка Китая до Греческого полуострова. Вы пройдёте по скальным тропам Выборгского залива, увидите веерные мостики и красивые постройки.
Узнаете, как романтический ландшафт должен был пробуждать чувства, какое наследие оставил род Николаи и где загадать желание, чтобы точно сбылось.
Описание экскурсии
Остров Людвигштайн — тайна Монрепо
Один из самых живописных уголков Монрепо, но попасть сюда нельзя — мы объясним причины. А ещё расскажем о владельцах парка — бароне Людвиге Николаи и его сыне Пауле Николаи, при которых имение пережило расцвет.
Главный усадебный дом и дух имения
Уютный и изящный дом был центром семейной и духовной жизни нескольких поколений Николаи. Остановимся у Библиотечного флигеля — здесь находилась одна из крупнейших частных библиотек Великого княжества Финляндского.
Мегалиты и Грот желаний
Монрепо славится каменными валунами и оградой, что напоминает о Шотландии. Полюбуемся этими мегалитами и зайдём в Грот желаний — здесь можно загадать то, о чём давно мечтали.
Гранитное ущелье и «Конец света»
Дойдём до ущелья со скульптурой Вяйнямёйнена — героя карело-финского эпоса Калевала. А в финале вы увидите локацию, которую местные называют «Концом света» — здесь парк словно обрывается в простор залива.
Вы узнаете:
как разные места в парке могли пробуждать романтические настроения и переживания
какой миф о мегалитах Монрепо давно пора развенчать
как семья Николаи собрала такую большую библиотеку
что такое рапакиви и как это слово связано с гранитами и Петербургом
Организационные детали
Дополнительные расходы
вход в парк: взрослый — 500 ₽, льготный — 250 ₽, дети до 16 лет проходят бесплатно
экскурсионная путёвка в парке — 100 ₽ за 1–3 чел., 1000 ₽ за 4–9 чел.
Каждый год с 15 до 30 апреля парк закрывается на просушку. Уточняйте точные даты у организатора
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 10132 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
