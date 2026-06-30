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Парк Монрепо - для детей 8-11 лет

Прогуляться по пейзажному парку и послушать стихи всей семьёй
В Монрепо некогда скучать! Ведь главное здесь — не клумбы и фонтаны, а скалы, которым почти 2 миллиарда лет.

Мы пройдём через готические ворота, похожие на вход в рыцарский замок, и начнём разгадывать загадки парка.

Найти ответы помогут античные мифы, чудеса северной природы и персонажи эпоса, оживающие среди гранитных стен.
5
2 отзыва
Парк Монрепо - для детей 8-11 лет
Парк Монрепо - для детей 8-11 лет
Парк Монрепо - для детей 8-11 лет

Описание экскурсии

  • Сад геометрических чудес. Вы увидите единственный в России плодовый топиарный сад с яблонями и грушами в форме причудливых фигур в форме канделябра, веретена или пирамидки. А неподалёку растёт ива-самострижка: уже 120 лет она сама формирует свою крону без помощи человека
  • История любви и самопожертвования. Я расскажу трогательную легенду о нимфе Сильмии, которая вернула зрение слепому пастушку Ларсу, отдав за это свою жизнь
  • Тайны острова Людвигштайн. Самый загадочный и недоступный остров парка хранит память о короле Эрике. Говорят, что его дух до сих пор бродит здесь в полночь, гремя цепями и проклиная свою судьбу
  • Волшебство «Калевалы». В живописном ущелье вы встретите Вяйнемёйнена — главного героя карело-финского эпоса. Мы послушаем строки из древней поэмы, вдохновившей создателей парка
  • Загадки ледникового периода. Вы узнаете, почему местные граниты называют «курчавыми скалами» или «бараньими лбами». И постараетесь разгадать, кто же на самом деле построил огромные оборонительные валы: великаны-миттелиляйнены, древние люди или всё-таки могучий ледник
  • Грот желаний и целебный источник. Обязательно загадайте самое доброе желание в гроте и наберите воды из источника

Для кого эта прогулка

Экскурсия построена так, чтобы детям было интересно, а взрослым — не скучно. Мы будем:

  • прикасаться к древнему граниту (учёные утверждают, он помнит ещё динозавров!)
  • обнимать старый дуб — говорят, он делится силой
  • рассматривать разноцветные мхи и лишайники
  • делать атмосферные фото на скальных холмах

А ещё вы узнаете, что в усадьбе жила настоящая французская принцесса, увидите Елисейские поля (да-да, они есть не только в Париже!) и поймёте, зачем в пейзажном парке разбивали огороды.

Организационные детали

  • Отдельно в кассу парка оплачиваются входные билеты и экскурсионная путёвка:
    — допуск для группы от 4 до 9 человек — 1000 ₽; от 10 до 25 человек — 2000 ₽
    — входные билеты для сопровождающих взрослых — 500 ₽ за чел., подростков 16 до 18 лет и пенсионеров — 250 ₽ за чел
    — дети до 16 лет проходят бесплатно
  • По запросу программу можно провести для организованной группы школьников до 25 чел. (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Живу в Выборге всю жизнь, люблю мой удивительный старинный город и готова показать его вам с самой лучшей стороны

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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1
Елена
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так, чтобы и мы взрослые не заскучали. И не прогадали! Экскурсия очень интересная, познавательная, увлекательная!
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Сами мы за 1.5 часа не смогли бы обойти все самые интересные и значимые места в парке. А тем более никогда не узнали бы о владельцах, их семьях, их увлечениях. Одно дело увидеть красивое дерево, и совсем другое, когда рассказывают о его возрасте, истории. Детям было очень интересно, они впечатлились рассказами о великанах, белой даме и призраке-Эрике. Алла провела для девчонок викторину, чтобы закрепить полученные знания. Подарила каждой замечательные книжечки-раскраски, карты Выборга и окрестностей, магнитики. Спасибо огромное, мы получили большое удовольствие от экскурсии и, конечно же, от самого парка Монрепо! Девчонки сказали, что теперь у них будет 2 самых любимых экскурсовода - Светлана в Калининграде, а вторая - это Алла! Хороших людей, интересные экскурсии они запоминают надолго!

Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так,
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Юлия
Замечательная экскурсия в Монрепо!
Огромное спасибо экскурсоводу Алле за прекрасно проведенное время. Экскурсия была настолько интересной, что понравилась абсолютно всем: и нам, родителям, и нашему сыну Диме (8 лет). Алла не просто рассказывала исторические факты, но и читала стихи, что создавало особую атмосферу. Слушать ее было очень легко и увлекательно. Обязательно приедем еще!
Замечательная экскурсия в Монрепо!
Замечательная экскурсия в Монрепо!
Замечательная экскурсия в Монрепо!
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