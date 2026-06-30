В Монрепо некогда скучать! Ведь главное здесь — не клумбы и фонтаны, а скалы, которым почти 2 миллиарда лет. Мы пройдём через готические ворота, похожие на вход в рыцарский замок, и начнём разгадывать загадки парка. Найти ответы помогут античные мифы, чудеса северной природы и персонажи эпоса, оживающие среди гранитных стен.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад геометрических чудес . Вы увидите единственный в России плодовый топиарный сад с яблонями и грушами в форме причудливых фигур в форме канделябра, веретена или пирамидки. А неподалёку растёт ива-самострижка: уже 120 лет она сама формирует свою крону без помощи человека

. Вы увидите единственный в России плодовый топиарный сад с яблонями и грушами в форме причудливых фигур в форме канделябра, веретена или пирамидки. А неподалёку растёт ива-самострижка: уже 120 лет она сама формирует свою крону без помощи человека История любви и самопожертвования . Я расскажу трогательную легенду о нимфе Сильмии, которая вернула зрение слепому пастушку Ларсу, отдав за это свою жизнь

. Я расскажу трогательную легенду о нимфе Сильмии, которая вернула зрение слепому пастушку Ларсу, отдав за это свою жизнь Тайны острова Людвигштайн . Самый загадочный и недоступный остров парка хранит память о короле Эрике. Говорят, что его дух до сих пор бродит здесь в полночь, гремя цепями и проклиная свою судьбу

. Самый загадочный и недоступный остров парка хранит память о короле Эрике. Говорят, что его дух до сих пор бродит здесь в полночь, гремя цепями и проклиная свою судьбу Волшебство «Калевалы» . В живописном ущелье вы встретите Вяйнемёйнена — главного героя карело-финского эпоса. Мы послушаем строки из древней поэмы, вдохновившей создателей парка

. В живописном ущелье вы встретите Вяйнемёйнена — главного героя карело-финского эпоса. Мы послушаем строки из древней поэмы, вдохновившей создателей парка Загадки ледникового периода . Вы узнаете, почему местные граниты называют «курчавыми скалами» или «бараньими лбами». И постараетесь разгадать, кто же на самом деле построил огромные оборонительные валы: великаны-миттелиляйнены, древние люди или всё-таки могучий ледник

. Вы узнаете, почему местные граниты называют «курчавыми скалами» или «бараньими лбами». И постараетесь разгадать, кто же на самом деле построил огромные оборонительные валы: великаны-миттелиляйнены, древние люди или всё-таки могучий ледник Грот желаний и целебный источник. Обязательно загадайте самое доброе желание в гроте и наберите воды из источника

Для кого эта прогулка

Экскурсия построена так, чтобы детям было интересно, а взрослым — не скучно. Мы будем:

прикасаться к древнему граниту (учёные утверждают, он помнит ещё динозавров!)

обнимать старый дуб — говорят, он делится силой

рассматривать разноцветные мхи и лишайники

делать атмосферные фото на скальных холмах

А ещё вы узнаете, что в усадьбе жила настоящая французская принцесса, увидите Елисейские поля (да-да, они есть не только в Париже!) и поймёте, зачем в пейзажном парке разбивали огороды.

Организационные детали