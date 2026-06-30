В Монрепо некогда скучать! Ведь главное здесь — не клумбы и фонтаны, а скалы, которым почти 2 миллиарда лет.
Мы пройдём через готические ворота, похожие на вход в рыцарский замок, и начнём разгадывать загадки парка.
Найти ответы помогут античные мифы, чудеса северной природы и персонажи эпоса, оживающие среди гранитных стен.
Мы пройдём через готические ворота, похожие на вход в рыцарский замок, и начнём разгадывать загадки парка.
Найти ответы помогут античные мифы, чудеса северной природы и персонажи эпоса, оживающие среди гранитных стен.
Описание экскурсии
- Сад геометрических чудес. Вы увидите единственный в России плодовый топиарный сад с яблонями и грушами в форме причудливых фигур в форме канделябра, веретена или пирамидки. А неподалёку растёт ива-самострижка: уже 120 лет она сама формирует свою крону без помощи человека
- История любви и самопожертвования. Я расскажу трогательную легенду о нимфе Сильмии, которая вернула зрение слепому пастушку Ларсу, отдав за это свою жизнь
- Тайны острова Людвигштайн. Самый загадочный и недоступный остров парка хранит память о короле Эрике. Говорят, что его дух до сих пор бродит здесь в полночь, гремя цепями и проклиная свою судьбу
- Волшебство «Калевалы». В живописном ущелье вы встретите Вяйнемёйнена — главного героя карело-финского эпоса. Мы послушаем строки из древней поэмы, вдохновившей создателей парка
- Загадки ледникового периода. Вы узнаете, почему местные граниты называют «курчавыми скалами» или «бараньими лбами». И постараетесь разгадать, кто же на самом деле построил огромные оборонительные валы: великаны-миттелиляйнены, древние люди или всё-таки могучий ледник
- Грот желаний и целебный источник. Обязательно загадайте самое доброе желание в гроте и наберите воды из источника
Для кого эта прогулка
Экскурсия построена так, чтобы детям было интересно, а взрослым — не скучно. Мы будем:
- прикасаться к древнему граниту (учёные утверждают, он помнит ещё динозавров!)
- обнимать старый дуб — говорят, он делится силой
- рассматривать разноцветные мхи и лишайники
- делать атмосферные фото на скальных холмах
А ещё вы узнаете, что в усадьбе жила настоящая французская принцесса, увидите Елисейские поля (да-да, они есть не только в Париже!) и поймёте, зачем в пейзажном парке разбивали огороды.
Организационные детали
- Отдельно в кассу парка оплачиваются входные билеты и экскурсионная путёвка:
— допуск для группы от 4 до 9 человек — 1000 ₽; от 10 до 25 человек — 2000 ₽
— входные билеты для сопровождающих взрослых — 500 ₽ за чел., подростков 16 до 18 лет и пенсионеров — 250 ₽ за чел
— дети до 16 лет проходят бесплатно
- По запросу программу можно провести для организованной группы школьников до 25 чел. (подробности в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Живу в Выборге всю жизнь, люблю мой удивительный старинный город и готова показать его вам с самой лучшей стороны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выражаем огромную благодарность Алле за прекрасную экскурсию по парку! Выбирали именно экскурсию для детей, но так, чтобы и мы взрослые не заскучали. И не прогадали! Экскурсия очень интересная, познавательная, увлекательная!
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Замечательная экскурсия в Монрепо!
Огромное спасибо экскурсоводу Алле за прекрасно проведенное время. Экскурсия была настолько интересной, что понравилась абсолютно всем: и нам, родителям, и нашему сыну Диме (8 лет). Алла не просто рассказывала исторические факты, но и читала стихи, что создавало особую атмосферу. Слушать ее было очень легко и увлекательно. Обязательно приедем еще!
Огромное спасибо экскурсоводу Алле за прекрасно проведенное время. Экскурсия была настолько интересной, что понравилась абсолютно всем: и нам, родителям, и нашему сыну Диме (8 лет). Алла не просто рассказывала исторические факты, но и читала стихи, что создавало особую атмосферу. Слушать ее было очень легко и увлекательно. Обязательно приедем еще!
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