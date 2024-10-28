2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Аудиогид
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 октября 2024На подобной экскурсии первый раз. Скачали по инструкции. Всё было понятно. Начали путешествие с прекрасным аудиогидом и в процессе появилось
- ВВиктория25 августа 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
- ВВиталий20 августа 2024Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
- ААлександра8 августа 2024Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
- NNatalya4 августа 2024Интересный формат. Позволяет проходить экскурсию в своем темпе. В начале немного путались с навигацией, но затем обнаружили, что и на
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом купеческой гильдии»
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Сейчас в Выборге в категории "Дом купеческой гильдии" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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