Дом купеческой гильдии – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом купеческой гильдии» в Выборге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Пешая
20 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Пешая
8 отзывов
3 часа
Аудиогид
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Выборг из окна автомобиля
На машине
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 октября 2024
    Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
    На подобной экскурсии первый раз. Скачали по инструкции. Всё было понятно. Начали путешествие с прекрасным аудиогидом и в процессе появилось
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    пожелание: прилагать небольшое фото объекта для идентификации. Экскурсия оказалась очень интересной, но, к сожалению, за 3 часа мы посетили только половину объектов. Возраст 65+ помешал увидеть полностью весь материал. Смотрели уже выборочно, после прослушивания. Понравился голос диктора и сопровождающая его звуковая дорожка. Спасибо!

  • В
    Виктория
    25 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
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    получили море новых впечатлений, знаний по истории города Выборг. Все очень интересно и доступно. И еще такой формат экскурсии, как наша (это 4 человека и на машине) очень понравилась, вроде и все посмотрели и не устали вообще:) Вообщем будете в Выборге, ищите Анжелику, очень классный гид.

  • В
    Виталий
    20 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
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    в историю, сравнения и необычные места. . например: на знал об Выборгском центральном отделении сбербанка, очень и очень необычно. . Покатали на машине, без спешки и суеты. Увидели много, много услышали. . 3 часа пролетели незаметно. . Экскурс в историю, ответы на наши вопросы. мы очень любопытные. . Мой сын, 11 лет, в восторге. . сыпал вопросами, на которые получал квалифицированные ответы, и задачи с загадками. . Спасибо экскурсоводу Анжелике, профи своего дела. . очень и очень рекомендую!!!

  • А
    Александра
    8 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
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    любовь гостям! С Алексеем совсем по-другому взглянули на архитектуру города. Оказывается, истории отдельных домов и сооружений, особенности их строительства - это тоже очень интересно! После экскурсии захотелось ещё раз пройтись по некоторым особо понравившимсч местам. Приеду в Выборг ещё раз просто погулять! Спасибо, Алексей, огромное!

  • N
    Natalya
    4 августа 2024
    Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
    Интересный формат. Позволяет проходить экскурсию в своем темпе. В начале немного путались с навигацией, но затем обнаружили, что и на
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    иконках пунктов есть подсказка - стали легче понимать, что искать взглядом. Живой голос гида очень приятный, не меняйте его на нейросеть - она еще деревянная в плане интонационной окраски. Порадовало, что и есть выбор экскурсий по другим пригородам Петербурга - обязательно воспользуемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом купеческой гильдии»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
  2. Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
  3. Выборг из окна автомобиля
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дом купеческой гильдии" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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