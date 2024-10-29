3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
9 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
от 450₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрославна29 октября 2024Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Гид Наталья очень позитивна и дружелюбна, рассказывает интересно и доходчиво, не перегружая излишней "академической" информацией.
- ННадежда28 октября 2024Отличная экскурсия по Выборгу. Два часа оптимальное время для восприятия информации.
- ААнна28 октября 202427.10.24 г. Очень понравилась экскурсия! Видно, что экскурсовод хорошо ориентируется в истории города, увлечена темой. Экскурсия была примерно 3,5 часа с перерывом на перекус. Не пожалели, что пошли!
- ООльга27 октября 2024Здравствуйте. Группа - школьники 11 класса из Санкт - Петербурга посетили экскурсию «Старый замок и улочки средневекового города». Замечательный экскурсовод
- ССимонова24 сентября 2024Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
- ААнтон3 сентября 2024Прекрасная экскурсия, увлеченный человек провел нас по интересным и красивейшим местам Выборга, было очень интересно слушать, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Старый кафедральный собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Старый кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Старый кафедральный собор», 1503 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь