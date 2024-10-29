Я Ярославна Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города читать дальше Давние события и люди становятся ближе и понятнее. Вовлечены были не только взрослые, но и дети, что нечасто удается экскурсоводам. Большое спасибо за интересную экскурсию! Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Гид Наталья очень позитивна и дружелюбна, рассказывает интересно и доходчиво, не перегружая излишней "академической" информацией.

Н Надежда Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Отличная экскурсия по Выборгу. Два часа оптимальное время для восприятия информации.

А Анна Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города 27.10.24 г. Очень понравилась экскурсия! Видно, что экскурсовод хорошо ориентируется в истории города, увлечена темой. Экскурсия была примерно 3,5 часа с перерывом на перекус. Не пожалели, что пошли!

О Ольга Замок и улочки средневекового Выборга читать дальше Козлова Ольга Ивановна рассказала историю города и замка. Ольга Ивановна учитывала возраст ребят, было настолько увлекательно, что 3 часа пролетели незаметно. Маршрут был продуман. Следует отметить сайт: очень удобно пользоваться, бронировать. Спасибо. Здравствуйте. Группа - школьники 11 класса из Санкт - Петербурга посетили экскурсию «Старый замок и улочки средневекового города». Замечательный экскурсовод

С Симонова Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.