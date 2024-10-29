Старый кафедральный собор – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый кафедральный собор» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
Пешая
1363 отзыва
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
9 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
от 450 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
101 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
39 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярославна
    29 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Гид Наталья очень позитивна и дружелюбна, рассказывает интересно и доходчиво, не перегружая излишней "академической" информацией.
    читать дальше

    Давние события и люди становятся ближе и понятнее. Вовлечены были не только взрослые, но и дети, что нечасто удается экскурсоводам. Большое спасибо за интересную экскурсию!

  • Н
    Надежда
    28 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия по Выборгу. Два часа оптимальное время для восприятия информации.
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    27.10.24 г. Очень понравилась экскурсия! Видно, что экскурсовод хорошо ориентируется в истории города, увлечена темой. Экскурсия была примерно 3,5 часа с перерывом на перекус. Не пожалели, что пошли!
  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Здравствуйте. Группа - школьники 11 класса из Санкт - Петербурга посетили экскурсию «Старый замок и улочки средневекового города». Замечательный экскурсовод
    читать дальше

    Козлова Ольга Ивановна рассказала историю города и замка. Ольга Ивановна учитывала возраст ребят, было настолько увлекательно, что 3 часа пролетели незаметно. Маршрут был продуман. Следует отметить сайт: очень удобно пользоваться, бронировать. Спасибо.

  • С
    Симонова
    24 сентября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
  • А
    Антон
    3 сентября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, увлеченный человек провел нас по интересным и красивейшим местам Выборга, было очень интересно слушать, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Старый кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
  2. Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
  3. Замок и улочки средневекового Выборга
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Старый кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Старый кафедральный собор», 1503 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам