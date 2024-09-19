Откройте для себя мифы и легенды Выборга с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Выборге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
О Выборге - увлекательно и с душой
Пешая
122 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 11:30
28 окт в 11:30
3 750 за всё до 8 чел.
Тайны ночного Выборга
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
«В самое магическое время суток вы узнаете, какие мифы бытуют о месте возведения Круглой башни и призраках Замкового острова»
Завтра в 00:30
28 окт в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Пешая
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Секреты, легенды, истории - увидеть и узнать главное о городе трёх культур
Начало: В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
«запомните легенды старого Выборга»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Экскурсии Андрея очень подвижные и шустрые. Обьем информации большой. Желательно представлять себе основную канву темы, в этом случае будет проще
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    и интереснее. У нас в целом положительное впечатление, хотя спорные моменты были. Не порекомендую людям в возрасте и любителям пообщаться с гидом.

  • О
    Олег
    5 сентября 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Было интересно послушать историю города, факты, даты и просто интересные моменты связанные с историей Выборга. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Были на экскурсии по Выборгу с Анжеликой! Очень понравилось, очень интересно! Анжелика делится очень интесными фактами о городе, в котором живет. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело очень незаметно, но увлекательно! Спасибо огромное!
  • А
    Алла
    26 июля 2024
    Тайны ночного Выборга
    Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не
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    рекомендую, кстати, от слова совсем. Ситуация знакомства с Выборгом спас Денис на ночной экскурсии. Рассказывал настолько живо, интересно, весело и вовлеченно, что даже мелкий дождь не омрачил))). Много любопытных фактов, глубокие знания истории города и истории в целом, великолепная подача. Рекомендую всем. Тайн было не много, особой мистики не нагонял, зато много интересного, чего вы не найдете в интернете.

  • В
    Виталий
    5 июля 2024
    Тайны ночного Выборга
    Отличная экскурсия. Денис - великолепный рассказчик, эрудированный, обаятельный, разносторонний, смог увлечь и взрослых, и детей. Ночь добавляла походу своей красоты!) спасибо!
  • Е
    Ефимова
    13 мая 2024
    Тайны ночного Выборга
    Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Выборге - увлекательно и с душой
  2. Тайны ночного Выборга
  3. Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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