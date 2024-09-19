1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 11:30
28 окт в 11:30
3 750₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
«В самое магическое время суток вы узнаете, какие мифы бытуют о месте возведения Круглой башни и призраках Замкового острова»
Завтра в 00:30
28 окт в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Секреты, легенды, истории - увидеть и узнать главное о городе трёх культур
Начало: В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
«запомните легенды старого Выборга»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 сентября 2024Экскурсии Андрея очень подвижные и шустрые. Обьем информации большой. Желательно представлять себе основную канву темы, в этом случае будет проще
- ООлег5 сентября 2024Было интересно послушать историю города, факты, даты и просто интересные моменты связанные с историей Выборга. Спасибо
- ТТатьяна27 августа 2024Были на экскурсии по Выборгу с Анжеликой! Очень понравилось, очень интересно! Анжелика делится очень интесными фактами о городе, в котором живет. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело очень незаметно, но увлекательно! Спасибо огромное!
- ААлла26 июля 2024Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не
- ВВиталий5 июля 2024Отличная экскурсия. Денис - великолепный рассказчик, эрудированный, обаятельный, разносторонний, смог увлечь и взрослых, и детей. Ночь добавляла походу своей красоты!) спасибо!
- ЕЕфимова13 мая 2024Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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