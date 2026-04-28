Вы прогуляетесь по Замковому острову в компании Гуниллы Бесе — женщины, которая в 15 веке управляла Выборгским замком. Она знает все местные легенды и с удовольствием раскроет тайны башен и подземелий.
Вместо сухой лекции — увлекательные беседы и ответы на вопросы, известные только местным старожилам.
Описание экскурсии
Вместе с Прекрасной Дамой вы пройдёте всю территорию Замкового острова и увидите:
- башню Святого Олафа — главную вертикаль города. Вы узнаете, сколько ступеней отделяют вас от вида на крыши Выборга
- дом наместника — редкий образец каменного жилья 16 века. Здесь жили те, кто правил замком после рыцарей
- Цейхгауз — бывший оружейный склад
- Райскую Башню — её название не обманывает
Вы также:
- узнаете, падал ли кто-нибудь в Матвееву дыру и при чём тут имя Матвей
- сравните, чья борода длиннее — рыцаря или купца
- поклонитесь Старшему Мяучному сотруднику (он это заслужил!)
- прикоснётесь к каменной кладке 13 века
Организационные детали
- Вход на Замковый остров оплачивается отдельно: 100 ₽ за взрослого посетителя
- В дни фестивалей вход на остров — только по специальным билетам. Сверяйтесь с расписанием перед поездкой
- Использовать громкоговорители на острове запрещено
- Посетить экспозиции музея и подняться на башню вы сможете самостоятельно после прогулки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковом острове
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 399 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!
от 3000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.