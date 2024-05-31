1 чел.
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Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна31 мая 2024Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
- ССветлана11 мая 2024Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
- ИИрина3 мая 2024Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
- ЕЕлена21 апреля 2024Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
- ААндрей7 января 2024Несмотря на морозы, экскурсия прошла хорошо и интересно. экскурсию проводила Ира. Она настоящий профессионал и интересный рассказчик. Спасибо и с Новым Годом!
- ИИван8 августа 2023Были на экскурсии по Выборгу, благодаря нашему зкскурсоводу Андрею, хорошей погоде и самому городу! Было очень интересно, открыли для себя много нового, организовано было всё на высшем уровне! Спасибо! Андрея однозначно рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Необычные дома»
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