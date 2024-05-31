А Алёна Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.

С Светлана Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.

И Ирина Открытая финская гостиная читать дальше реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди! Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к

Е Елена Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом

А Андрей Выборг - город, затерянный во времени Несмотря на морозы, экскурсия прошла хорошо и интересно. экскурсию проводила Ира. Она настоящий профессионал и интересный рассказчик. Спасибо и с Новым Годом!