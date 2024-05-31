Необычные дома в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Открытая финская гостиная
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
Большой поход на Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Открытая финская гостиная
    Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
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    реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
    Все отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летомВсе отлично! И рассказчица, и организатор - на высоте! Приедем летом
  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Выборг - город, затерянный во времени
    Несмотря на морозы, экскурсия прошла хорошо и интересно. экскурсию проводила Ира. Она настоящий профессионал и интересный рассказчик. Спасибо и с Новым Годом!
  • И
    Иван
    8 августа 2023
    Выборг - город, затерянный во времени
    Были на экскурсии по Выборгу, благодаря нашему зкскурсоводу Андрею, хорошей погоде и самому городу! Было очень интересно, открыли для себя много нового, организовано было всё на высшем уровне! Спасибо! Андрея однозначно рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  2. Открытая финская гостиная
  3. Выборг - город, затерянный во времени
  4. Большой поход на Выборг
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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