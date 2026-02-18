Выборг изнутри: обзор города и чаепитие в старинном особняке
Пройти по историческому центру и побывать в доме 19 века
В Выборге оставили свой след Шведское королевство, Финляндия и Российская империя.
Вы увидите город шире стандартного маршрута — с застройкой 1930-х годов и неочевидными городскими слоями, которые часто остаются за кадром.
А ещё посетите один из главных частных музеев, куда невозможно попасть на обычных обзорных экскурсиях.
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Мы поговорим о Выборге как городе на пересечении культур и эпох — от Средневековья и шведского периода до Российской империи, финского времени, советской эпохи и современности. Я расскажу, как формировались площади, зачем строились башни, как менялась застройка и почему Выборг так сильно отличается от других городов региона.
Вы увидите: Красную и Ратушную площади, Рыночную площадь и здание рынка, Выборгский замок, Часовую, Круглую и Ратушную башни, застройку 1930-х годов, библиотеку Алвара Аалто, дом Лагеркранца, собор Преображения господня, собор Петра и Павла, дом купеческой гильдии Святого Духа, Гранитный дворец и многое другое.
Дом Пера Урсина
Финальной точкой маршрута станет дом Пера Урсина (1840 год) — частный музей с сохранённой атмосферой 19 века. Здесь нас ждёт чаепитие и разговор о частной жизни, быте и судьбах людей, которые формировали облик Выборга.
Я проведу вас по особняку и расскажу, как жили состоятельные горожане. Вы увидите подлинные интерьеры 19 века, научитесь различать разные виды обоев, растопите столетнюю печь и посидите на мебели, которой больше двухсот лет.
Организационные детали
Это авторская программа: я сам веду и обзорную часть по городу, и экскурсию внутри особняка
Чаепитие и посещение особняка входит в стоимость экскурсии
Иван — ваш гид в Выборге
Живу в Санкт-Петербурге с детства и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в читать дальше
музеях города.
Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам.
Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий.
Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.