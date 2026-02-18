В Выборге оставили свой след Шведское королевство, Финляндия и Российская империя. Вы увидите город шире стандартного маршрута — с застройкой 1930-х годов и неочевидными городскими слоями, которые часто остаются за кадром. А ещё посетите один из главных частных музеев, куда невозможно попасть на обычных обзорных экскурсиях.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Мы поговорим о Выборге как городе на пересечении культур и эпох — от Средневековья и шведского периода до Российской империи, финского времени, советской эпохи и современности. Я расскажу, как формировались площади, зачем строились башни, как менялась застройка и почему Выборг так сильно отличается от других городов региона.

Вы увидите: Красную и Ратушную площади, Рыночную площадь и здание рынка, Выборгский замок, Часовую, Круглую и Ратушную башни, застройку 1930-х годов, библиотеку Алвара Аалто, дом Лагеркранца, собор Преображения господня, собор Петра и Павла, дом купеческой гильдии Святого Духа, Гранитный дворец и многое другое.

Дом Пера Урсина

Финальной точкой маршрута станет дом Пера Урсина (1840 год) — частный музей с сохранённой атмосферой 19 века. Здесь нас ждёт чаепитие и разговор о частной жизни, быте и судьбах людей, которые формировали облик Выборга.

Я проведу вас по особняку и расскажу, как жили состоятельные горожане. Вы увидите подлинные интерьеры 19 века, научитесь различать разные виды обоев, растопите столетнюю печь и посидите на мебели, которой больше двухсот лет.

Организационные детали