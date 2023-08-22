Выборг сквозь эпохи

Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии

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Ответы на вопросы
Выборг — настоящий средневековый город. С могучим замком, узкими мощеными улицами, каменными купеческими домами и величественными башнями.

Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера. А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок. На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Выборг — «город медведей»;
  • Каковы особенности оборонительной архитектуры Средневековья;
  • Какое событие называют «Крендельной войной» и как Петр I победил льва;
  • Чем известен Святой Олаф и кто такая «Толстая Катька»;
  • Кто строил Выборгский замок, кто в нём жил и как использовались его башни;
  • И другие интересные факты!

Организационные детали

По желанию мы можем включить в программу посещение «Петровской площади», «Башни Ратуши» и «Рыцарского дома». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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