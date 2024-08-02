Выборг — настоящий средневековый город. С могучим замком, узкими мощеными улицами, каменными купеческими домами и величественными башнями.
Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.
Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.
Описание экскурсии
Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера. А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок. На экскурсии вы узнаете:
- Почему Выборг — «город медведей»;
- Каковы особенности оборонительной архитектуры Средневековья;
- Какое событие называют «Крендельной войной» и как Петр I победил льва;
- Чем известен Святой Олаф и кто такая «Толстая Катька»;
- Кто строил Выборгский замок, кто в нём жил и как использовались его башни;
- И другие интересные факты!
Организационные детали
- По желанию мы можем включить в программу посещение «Петровской площади», «Башни Ратуши» и «Рыцарского дома». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Вход на территорию Выборгского замка (входит в программу экскурсии) платный. Входной билет — 100 рублей, Дети до 16 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Илья. Несколько лет назад я приехал в Выборг студентом в педагогический университет. И вот уже 7-й год тружусь в историческом и музейном центре города — Выборгском замке. С радостью покажу вам старинный Выборг, расскажу его сложную и запутанную историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень рекондую Илью. Молодой человек, очень приятный, знающий и любящий историю, и умеющий донести её доступным языком, заинтересовать. Прохожие останавливались, чтобы тоже послушать вместе с нами)) Ответил на все наши вопросы.
Сначала экскурсия была по замку, потом погуляли по городу.
Сначала экскурсия была по замку, потом погуляли по городу.
+2
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Илья провел замечательную экскурсию для нашей компании. Интересно было и взрослым, и семилетнему ребенку. Время пролетело незаметно. Хотелось бы вернуться в Выборг и прогуляться еще раз в компании Ильи. Предполагаю, что у него есть что показать и что рассказать.
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Илья, благодарим Вас за прекрасную и информативную экскурсию, которую Вы провели. Ваш профессионализм и страстное отношение к своей работе сделали это знаменательное путешествие незабываемым.
Вы ответили на все наши вопросы и
Вы ответили на все наши вопросы и
Вам был полезен этот отзыв?
Илья прекрасный рассказчик. Его можно заслушаться о том как красочно и с любовью он рассказывает о Выборге, местных жителях, природе, истории. Посетили множество локаций при этом все происходило в лайт режиме. Илья нас никуда не торопил, позволял нам насладиться моментом.
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И
Мы были компанией от 17 до 60 лет с разными интересами и мировозрением. И все без исключения - в восторге. Даже пес алабай Беркентий весьма впечатлился.
Огромное спасибо Илье за великолепную и безупречную работу. Он смог всех нас влюбить в Выборг. В этом молодом парне замечательно сочетаются обаяние, артистизм, высокая эрудиция и интеллект. Всем рекомендуем! Илья, успехов и благодарных слушателей!
Огромное спасибо Илье за великолепную и безупречную работу. Он смог всех нас влюбить в Выборг. В этом молодом парне замечательно сочетаются обаяние, артистизм, высокая эрудиция и интеллект. Всем рекомендуем! Илья, успехов и благодарных слушателей!
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А
Экскурсия очень понравилась.
Осмотрели все основные достопримечательности Выборга.
Материал интересен и хорошо структурирован.
Спасибо Илье!
Осмотрели все основные достопримечательности Выборга.
Материал интересен и хорошо структурирован.
Спасибо Илье!
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