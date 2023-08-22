Выборг — настоящий средневековый город. С могучим замком, узкими мощеными улицами, каменными купеческими домами и величественными башнями. Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.

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Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера. А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок. На экскурсии вы узнаете:

Почему Выборг — «город медведей»;

Каковы особенности оборонительной архитектуры Средневековья;

Какое событие называют «Крендельной войной» и как Петр I победил льва;

Чем известен Святой Олаф и кто такая «Толстая Катька»;

Кто строил Выборгский замок, кто в нём жил и как использовались его башни;

И другие интересные факты!

Организационные детали

По желанию мы можем включить в программу посещение «Петровской площади», «Башни Ратуши» и «Рыцарского дома». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.