Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Выборг — настоящий средневековый город. С могучим замком, узкими мощеными улицами, каменными купеческими домами и величественными башнями.
Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.
Я поделюсь его историей от основания до конца 19 века, раскрою особенности местной разнообразной архитектуры и расскажу городские легенды.
Ближайшие даты:
22
авг
авг
24
авг
авг
26
авг
авг
29
авг
авг
31
авг
авг
2
сен
сен
3
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам главные достопримечательности Старого города: Ратушную и Рыночную площади, Часовую и Круглую башни, руины Кафедрального собора, Рыцарский дом и усадьбу Бюргера. А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок. На экскурсии вы узнаете:
- Почему Выборг — «город медведей»;
- Каковы особенности оборонительной архитектуры Средневековья;
- Какое событие называют «Крендельной войной» и как Петр I победил льва;
- Чем известен Святой Олаф и кто такая «Толстая Катька»;
- Кто строил Выборгский замок, кто в нём жил и как использовались его башни;
- И другие интересные факты!
Организационные детали
По желанию мы можем включить в программу посещение «Петровской площади», «Башни Ратуши» и «Рыцарского дома». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Ратушной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Выборге
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Илья. Несколько лет назад я приехал в Выборг студентом в педагогический университет. И вот уже 7-й год тружусь в историческом и музейном центре города — Выборгском замке. С радостью покажу вам старинный Выборг, расскажу его сложную и запутанную историю.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
Рыночная площадь
Популярные места
Выборгский замок
Дворцы, замки и особняки
Круглая Башня
Часовая башня
Усадьба Бюргера
Выборгская Старая Ратуша
Для студентов
Самое главное
Похожие туры из Выборга
Групповая
3.5 часа
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ - прогулка на 3,5 часа
ЖД вокзал Выборга
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Выборг - путешествие во времени
Познакомиться с «визитными карточками» города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
на площади перед ж/д вокзалом
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу
Старый город, финская архитектура и лучшие смотровые площадки на обзорной экскурсии
21 авг
22 авг
25 авг
26 авг
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду