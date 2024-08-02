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М Марина Очень рекондую Илью. Молодой человек, очень приятный, знающий и любящий историю, и умеющий донести её доступным языком, заинтересовать. Прохожие останавливались, чтобы тоже послушать вместе с нами)) Ответил на все наши вопросы.

Сначала экскурсия была по замку, потом погуляли по городу. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгения Илья провел замечательную экскурсию для нашей компании. Интересно было и взрослым, и семилетнему ребенку. Время пролетело незаметно. Хотелось бы вернуться в Выборг и прогуляться еще раз в компании Ильи. Предполагаю, что у него есть что показать и что рассказать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья

Вы ответили на все наши вопросы и читать дальше уменьшить помогли нам лучше понять и увидеть Выборг и его историю.

Я искренне благодарю Вас за Ваш труд и старания, и я всем сердцем рекомендую Вас в качестве экскурсовода всем, кто хочет получить незабываемый опыт и глубокое погружение в историю и культуру места. Илья, благодарим Вас за прекрасную и информативную экскурсию, которую Вы провели. Ваш профессионализм и страстное отношение к своей работе сделали это знаменательное путешествие незабываемым.Вы ответили на все наши вопросы и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Илья прекрасный рассказчик. Его можно заслушаться о том как красочно и с любовью он рассказывает о Выборге, местных жителях, природе, истории. Посетили множество локаций при этом все происходило в лайт режиме. Илья нас никуда не торопил, позволял нам насладиться моментом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Мы были компанией от 17 до 60 лет с разными интересами и мировозрением. И все без исключения - в восторге. Даже пес алабай Беркентий весьма впечатлился.

Огромное спасибо Илье за великолепную и безупречную работу. Он смог всех нас влюбить в Выборг. В этом молодом парне замечательно сочетаются обаяние, артистизм, высокая эрудиция и интеллект. Всем рекомендуем! Илья, успехов и благодарных слушателей! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет