Туры по рекам в Якутске 2024

Найдено 3 тура в категории «По рекам и каналам» в Якутске, цены от 91 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«В этот день можно ориентироваться по самой высокой горе, которая будет видна ниже по течению реки»
1 авг в 10:00
от 95 000 за человека
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
⛴ На теплоходе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: г. Якутск
10 июля в 10:00
14 авг в 10:00
от 147 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Замечательное путешествие, могу посоветовать всем. Принимающая сторона очень и очень старалась развлечь нас и полностью погрузить в быт якутов. Делали
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    незапланированные стоянки, меняли программу из за технических сложностей. Было очень весело, сопровождающие артисты сделали все возможное, что бы мы не скучали и сдружились. Единственный минус тура это бесконечно разнообразное и вкусное меню. Мы все прибавили по три- четыре килограмма. Но сдержаться и не попробовать все деликатесы, которыми нас баловали, было невозможно.

  • В
    Валерий
    11 августа 2023
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались довольными. Лена очень впечатлила. Очень красивая река, о такой рыбалке, как на Лене остаётся только мечтать. Великолепная кухня. Директору ресторана Тае отдельное спасибо.
    Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2020
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «По рекам и каналам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  2. Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
  3. Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 91 000 до 147 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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