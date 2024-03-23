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незапланированные стоянки, меняли программу из за технических сложностей. Было очень весело, сопровождающие артисты сделали все возможное, что бы мы не скучали и сдружились. Единственный минус тура это бесконечно разнообразное и вкусное меню. Мы все прибавили по три- четыре килограмма. Но сдержаться и не попробовать все деликатесы, которыми нас баловали, было невозможно.