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Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«В этот день можно ориентироваться по самой высокой горе, которая будет видна ниже по течению реки»
1 авг в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: г. Якутск
10 июля в 10:00
14 авг в 10:00
от 147 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ГГалина11 августа 2023Замечательное путешествие, могу посоветовать всем. Принимающая сторона очень и очень старалась развлечь нас и полностью погрузить в быт якутов. Делали
- ВВалерий11 августа 2023Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались довольными. Лена очень впечатлила. Очень красивая река, о такой рыбалке, как на Лене остаётся только мечтать. Великолепная кухня. Директору ресторана Тае отдельное спасибо.
- ТТатьяна9 сентября 2020Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 91 000 до 147 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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