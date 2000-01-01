«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой известной и популярной вершине Крымских гор ⛰️ – горе Ай-Петри.

Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор, самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.

Экскурсионная программа:*

14:30–15:00 — дорога к канатной дороге;

15:00–15:40 — очередь;

15:40–16:00 — подъём на канатной дороге;

16:00–17:30 — прогулка;

17:30–18:20 — ужин;

18:20–19:20 — дорога в Ялту.

*Обратите внимание! Указанное время примерное, из-за пробок и очередей время может измениться.