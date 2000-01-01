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Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено

4.4
35 отзывов
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал» — так говорят местные жители о самой популярной вершине Крымских гор ⛰️ – горе Ай-Петри.

Во время нашего путешествия вас ждет прогулка 👣 по заповеднику, хождение по «Зубцам» Ай-Петри, посещение древней пещеры «Трехглазка» и осмотр самого высокого водопада Крыма.

На вершине Ай-Петри вы сможете организовать конные прогулки, устроить шоппинг на большой восточный базар и попасть на дегустацию национальной кухни 🥧 и домашних вин.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено

Что вы увидите

  • Ялта
  • Вершина Ай-Петри
  • Панорама Южного побережья
  • Зубцы Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
  • Горный заповедник.
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой известной и популярной вершине Крымских гор ⛰️ – горе Ай-Петри.
Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор, самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.
Экскурсионная программа:*
14:30–15:00 — дорога к канатной дороге;
15:00–15:40 — очередь;
15:40–16:00 — подъём на канатной дороге;
16:00–17:30 — прогулка;
17:30–18:20 — ужин;
18:20–19:20 — дорога в Ялту.
*Обратите внимание! Указанное время примерное, из-за пробок и очередей время может измениться.
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Мисхор
  • Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
  • Путевая информация
  • Возвращение в Ялту.
  • Входные платы
Что не входит
  • Личные траты (обед, покупка сувениров, катание на лошадях, посещение пещер).
  • В случае закрытия дороги, подъём и спуск с вершины Ай-Петри будет организован посредством канатной дороги, доплата составит 200 руб!
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге. Всё включено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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35 отзывов оставили туристы

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