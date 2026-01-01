Индивидуальная
Красоты плато Ай-Петри
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки старого Симеиза
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Сейчас в Ялте в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
