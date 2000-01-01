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Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено

4.6
31 отзыв
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Небольшое путешествие из Ялты по дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма.

Вы увидите Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также замок 🏰 «Ласточкино гнездо».

Познакомитесь с историей 📖 старинных памятников архитектуры и насладитесь завораживающими пейзажами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено

Что вы увидите

  • Ялта
  • Алупка
  • Ливадия
  • Дворец Николая II с посещением парка
  • Воронцовский дворец с посещением парка
  • Замок «Ласточкино гнездо»
Путешествие из Ялты по Дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма. Эта экскурсия ⛳ позволит познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ Южного берега Крыма сразу. В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений.
Сначала вы посетите — Дворец Николая II в Ливадии место, где без посещения музея узнаете об истории 📖 дворца и прогуляетесь 👣 по придворцовой территории. Далее вы посетите самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец в Алупке. Вы пройдете с экскурсией по роскошным залам и зимнему саду дворца, а также познакомитесь с удивительным парком вокруг него. Далее вас ждёт путешествие к романтическому замку Ласточкино гнездо, к которому вы подойдете по живописной тропе в можжевеловой роще.

Экскурсионная программа:

  • 11:00–11:30 — дорога к Ливадийскому дворцу;
  • 11:30–12:30 — осмотр придворцовой территории;
  • 12:30–13:00 — дорога в Воронцовский дворец;
  • 13:00–13:15 — время на покупку сувениров и туалет;
  • 13:30–14:30 — экскурсия в Воронцовский дворец;
  • 14:30–15:30 — экскурсия по парку;
  • 15:30–15:45 — дорога к машине;
  • 15:45–16:00 — дорога в Мисхор;
  • 16:20–17:00 — морская прогулка в Ялту;
  • 17:00 — окончание экскурсии 🧭 на набережной Ялты.
Что входит
  • Трансфер: Ялта — Ливадия — Алупка — Гаспра (замок «Ласточкино гнездо»)
  • Знакомство с Ливадийским Дворцом
  • Знакомство с Воронцовским дворцом
  • Фото на фоне замка «Ласточкино гнездо»
  • Экскурсионный рассказ и показ
  • Входные билеты в музей дворцово-паркового комплекса «Воронцовский дворец»: взрослый — 400 рублей, детский — 200 рублей.
  • ВАЖНО!Морская прогулка временно не доступна
  • Льгота оформляется в кассе музея.
Что не входит
  • Личные расходы
  • питание.
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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31 отзыв оставили туристы

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