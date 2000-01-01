Путешествие из Ялты по Дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма. Эта экскурсия ⛳ позволит познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ Южного берега Крыма сразу. В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений.

Сначала вы посетите — Дворец Николая II в Ливадии место, где без посещения музея узнаете об истории 📖 дворца и прогуляетесь 👣 по придворцовой территории. Далее вы посетите самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец в Алупке. Вы пройдете с экскурсией по роскошным залам и зимнему саду дворца, а также познакомитесь с удивительным парком вокруг него. Далее вас ждёт путешествие к романтическому замку Ласточкино гнездо, к которому вы подойдете по живописной тропе в можжевеловой роще.

Экскурсионная программа: