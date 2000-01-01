Познакомимся с Верхним парком имения Воронцова, с его историей 📖 и некоторыми его «зелеными» представителями экзотической флоры, собранными со всех континентов. Побываем в Каменном хаосе, Зале водопадов, у Воронцовских прудов, в таинственных и скрытых уголках парка. Познакомимся с дворцом, его необычной историей создания и узнаем почему это был виртуальный проект. Совершим экскурсию ⛳ в по парадным залам дворца с его уникальной, сохранившейся отделкой, коллекцией предметов искусства семьи Воронцовых.

Знакомство с Ласточкиным гнездом со смотровой площадки. Обед с видом на Ласточкино гнездо.

В Ливадии побываем на месте Малого дворца императора Александра III, совершим небольшую прогулку 👣 по территории парка, совершим экскурсию по парадным залам и личным покоям императорской семьи, узнаем где была кухня 🥧 и какие секреты до си пор скрывает Ливадийское имение, узнаем историю барона Фредерикса – Министра Двора и его дома, увидим самые старые постройки в имении, побываем у Крестовоздвиженского храма – домовой церкви Романовых, найдем начало Солнечной тропы, побываем в самом «модном» месте Ливадии сегодня – у памятника «Большой тройки».

Внимание! Экскурсию можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.

Экскурсия возможна как на Вашем авто, так и с предоставлением транспорта гида.