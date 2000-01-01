  1. Россия
  2. Экскурсии

Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.

5
10 отзывов
Юлия Д.
Юлия Д. – Гид из Ялты
Южный берег Крыма каждый год притягивает к себе тысячи туристов, его ласковое море 🌊 и теплые пляжи любили когда-то и члены царской семьи, и знатные особы.

На скалах и землях Крыма до сих пор стоит бережно сохраненное наследие прошлого – Ливадийский дворец, резиденция последнего российского императора Николая II, замок 🏰 графа М.

С.

Воронцова в Алупке и «Ласточкино гнездо» – самый узнаваемый символ Крыма.

Я предлагаю вам узнать больше об этих знаковых местах и лично увидеть роскошь самых известных дворцов полуострова.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.

Что вы увидите

  • Алупкинский дворцово-парковый комплекс
  • Императорская резиденция в Ливадии (Ливадийский дворец)
  • замок Ласточкино гнездо (смотровая площадка)
Познакомимся с Верхним парком имения Воронцова, с его историей 📖 и некоторыми его «зелеными» представителями экзотической флоры, собранными со всех континентов. Побываем в Каменном хаосе, Зале водопадов, у Воронцовских прудов, в таинственных и скрытых уголках парка. Познакомимся с дворцом, его необычной историей создания и узнаем почему это был виртуальный проект. Совершим экскурсию ⛳ в по парадным залам дворца с его уникальной, сохранившейся отделкой, коллекцией предметов искусства семьи Воронцовых.
Знакомство с Ласточкиным гнездом со смотровой площадки. Обед с видом на Ласточкино гнездо.
В Ливадии побываем на месте Малого дворца императора Александра III, совершим небольшую прогулку 👣 по территории парка, совершим экскурсию по парадным залам и личным покоям императорской семьи, узнаем где была кухня 🥧 и какие секреты до си пор скрывает Ливадийское имение, узнаем историю барона Фредерикса – Министра Двора и его дома, увидим самые старые постройки в имении, побываем у Крестовоздвиженского храма – домовой церкви Романовых, найдем начало Солнечной тропы, побываем в самом «модном» месте Ливадии сегодня – у памятника «Большой тройки».
Внимание! Экскурсию можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.
Экскурсия возможна как на Вашем авто, так и с предоставлением транспорта гида.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт оплачивается дополнительно - 8000 руб. Обед. Входные билеты в музеи: Алупкинский дворцово-парковый комплекс- 350 руб. /взр
  • Ливадийский дворец - 400 руб. /взр. Детям
  • лицам имеющим льготы (дети, студенты, пенсионеры и др. ) при наличии документов -скидки.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Д.
Юлия Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Юлия Д. проводит ещё 3 экскурсии

Бахчисарай — экзотика крымского Востока
6 300
12 часов
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
7 отзывов
Легендарный Севастополь
6 300
12 часов
Легендарный Севастополь
3 отзыва
Ялта: очарование Русской Ривьеры
3 500
4 часа
Ялта: очарование Русской Ривьеры
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
1 200
11 часов
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
40 отзывов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
1 700
6 часов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
31 отзыв
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
550
2 часа
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
29 отзывов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
2 200
5 часов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
24 отзыва
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
1 500
11 часов
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
19 отзывов
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
1 250
4 часа
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
15 отзывов