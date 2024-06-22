Сосновые леса, горные речки с водопадами и чистый воздух - всё это ждёт вас на индивидуальной экскурсии по Боткинской тропе.
Восхождение на вершину Ставри-Кая откроет перед вами захватывающие виды, которые останутся в памяти надолго.
Маршрут проходит через живописные уголки Ялтинского горно-лесного заповедника, где каждый шаг наполнен природной красотой.
Для посещения необходимо оформить разрешение на сайте "Заповедный Крым", указав маршрут "Боткинская тропа"
Восхождение на вершину Ставри-Кая откроет перед вами захватывающие виды, которые останутся в памяти надолго.
Маршрут проходит через живописные уголки Ялтинского горно-лесного заповедника, где каждый шаг наполнен природной красотой.
Для посещения необходимо оформить разрешение на сайте "Заповедный Крым", указав маршрут "Боткинская тропа"
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Сосновые леса
- 🌊 Горные речки и водопады
- 🏞 Виды с вершины Ставри-Кая
- 🗺 Профессиональный гид
- 📜 Интересные факты и истории
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Ставри-Кая
- Ялтинский горно-лесной заповедник
Описание экскурсии
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Необходимо будет оформить разрешение на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника на сайте «Заповедный Крым». Укажите в разрешении маршрут «Боткинская тропа».
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боткинская тропа
- Сосновый лес
- Смотровые площадки с видом на Ялту
- Водопад Верхний Яузлар
- Вершина горы Ставри-Кая
Что включено
- Услуги гида
- Услуги фотографа, 30+ фотографий.
Что не входит в цену
- Разрешение на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника (200 руб. /чел., оформляется на сайте «Заповедный Крым»).
Место начала и завершения?
Ялта, улица Кирова, 156
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Не забудьте оформить разрешение на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника на сайте "Заповедный Крым". Укажите в разрешении маршрут "Боткинская тропа"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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