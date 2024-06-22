Сосновые леса, горные речки с водопадами и чистый воздух - всё это ждёт вас на индивидуальной экскурсии по Боткинской тропе. Восхождение на вершину Ставри-Кая откроет перед вами захватывающие виды, которые останутся в памяти надолго. Маршрут проходит через живописные уголки Ялтинского горно-лесного заповедника, где каждый шаг наполнен природной красотой. Для посещения необходимо оформить разрешение на сайте "Заповедный Крым", указав маршрут "Боткинская тропа"

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Необходимо будет оформить разрешение на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника на сайте «Заповедный Крым». Укажите в разрешении маршрут «Боткинская тропа».