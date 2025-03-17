Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 марта 2025хороший экскурсовод Владимир, рассказывал много интересного и без проблем прошел экскурсию, когда группа уже еле ползла:)))) очень понравилось, спасибо!
- VVladimir4 января 2025Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
- ААлександр6 августа 2024Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ялтинский крокодиляриум»
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