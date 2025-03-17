Ялтинский крокодиляриум – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ялтинский крокодиляриум» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экскурсия на Ай-Петри
На автобусе
5 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 марта 2025
    Экскурсия на Ай-Петри
    хороший экскурсовод Владимир, рассказывал много интересного и без проблем прошел экскурсию, когда группа уже еле ползла:)))) очень понравилось, спасибо!
  • V
    Vladimir
    4 января 2025
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
  • А
    Александр
    6 августа 2024
    Легендарная Боткинская тропа
    Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ялтинский крокодиляриум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на Ай-Петри
  2. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
  3. Легендарная Боткинская тропа
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Массандровский дворец
  7. Винзавод «Массандра»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Ялтинский крокодиляриум" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 5000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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