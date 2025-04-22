Скала Дива – экскурсии в Ялте

Найдено 4 экскурсии в категории «Скала Дива» в Ялте, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
На автобусе
4 часа
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Экскурсия на Ай-Петри
На автобусе
5 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Уникальная экскурсия по природным локациям Ялты: водопады, ущелья и пещеры. Подходит для всех возрастов, включая детей. Фотосессия включена
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
23 000 ₽ за экскурсию
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 апреля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
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    масса впечатлений, отличный экскурсовод, интересно рассказывала и показала все особенные места в парке, сам парк тоже шикарный, большой, разнообразный, с редкими деревьями из дальних стран, прудики с рыбками и лебедями! Дорога легкая, отличный водитель!

  • М
    Мария
    17 марта 2025
    Экскурсия на Ай-Петри
    хороший экскурсовод Владимир, рассказывал много интересного и без проблем прошел экскурсию, когда группа уже еле ползла:)))) очень понравилось, спасибо!
  • Л
    Лидия
    5 февраля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
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    Ласточкино гнездо (со смотровой) это значит смотришь издалека на дворец, а мы думали, что смотровая площадка - это прямо у Ласточкина гнезда.

  • А
    Александр
    6 августа 2024
    Легендарная Боткинская тропа
    Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
    Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в
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    четвертый раз; влюблены в него. Думали, что многое видели там, но Дмитрий показал нам такие красивейшие места, о которых мы и не догадывались, никогда не нашли бы их сами. Когда нашли Диму в интернете, удивились множеству восхищенных отзывов. Честно говоря, отнеслись немного с недоверием. Заказали одну экскурсию на пробу, и поняли, что хотим ездить и слушать его еще и еще! Вот что значит, что человек в профессии находится на своем месте! Жаль, что времени нам хватило только на 2 поездки, но уже планируем встретиться следующим летом! С уважением, Татьяна и Сергей из Петербурга

  • В
    Вероника
    12 августа 2022
    Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
    Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима! Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳 Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇 Дима, огромное спасибо
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    тебе за наше путешествие по Крыму 🙏🙏🙏 Это было второе путешествие с тобой по Крыму, три года назад было первое. Всем знакомым рекомендуем этого прекрасного, внимательного, интересного, культурного, высокого красавца гида Дмитрия! Конечно люди могут самостоятельно посетить известные места, но это будет несравнимо по комфорту и зрелищности. Дима знает самые лучшие точки обзора, секретные тропы, поможет сделать красивые фотографии, а сколько он знает и может показать малоизвестных красивейших мест!!! Следующий отпуск в Крыму мы обязательно встретимся с Димой 🥰

  • "
    "Алена
    17 июня 2022
    Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
    Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр! Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз
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    обомлели от фейерверка впечатлений. Дима задал нам Джазу! Экскурсии продуманы до мелочей, проходят в непринуждённой обстановке, очень много информации подается артистично, искренне, профессионально. За 2 дня путешествий мы сроднились с нашим Гидом, любовались пейзажами, заслушивались рассказами. Национальная кухня, умело вплетенная в маршруты не оставит равнодушным никого. До сих пор не выветрился аромат нежнейшего каре барашка(кафе""Орли"")А фотосессии это отдельная песня. Виды аховые! Можно быть спокойным за будущее России, коли такие молодые люди есть, которые так любят свою малую Родину и так мастерски умеют это преподнести!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Скала Дива»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
  2. Экскурсия на Ай-Петри
  3. Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
  4. Легендарная Боткинская тропа
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Массандровский дворец
  7. Винзавод «Массандра»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Скала Дива" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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