Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам
Уникальная экскурсия по природным локациям Ялты: водопады, ущелья и пещеры. Подходит для всех возрастов, включая детей. Фотосессия включена
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
23 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2025Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
- ММария17 марта 2025хороший экскурсовод Владимир, рассказывал много интересного и без проблем прошел экскурсию, когда группа уже еле ползла:)))) очень понравилось, спасибо!
- ЛЛидия5 февраля 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
- ААлександр6 августа 2024Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)
- ТТатьяна27 июня 2023Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в
- ВВероника12 августа 2022Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима! Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳 Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇 Дима, огромное спасибо
- ""Алена17 июня 2022Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр! Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Скала Дива»
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