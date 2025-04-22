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четвертый раз; влюблены в него. Думали, что многое видели там, но Дмитрий показал нам такие красивейшие места, о которых мы и не догадывались, никогда не нашли бы их сами. Когда нашли Диму в интернете, удивились множеству восхищенных отзывов. Честно говоря, отнеслись немного с недоверием. Заказали одну экскурсию на пробу, и поняли, что хотим ездить и слушать его еще и еще! Вот что значит, что человек в профессии находится на своем месте! Жаль, что времени нам хватило только на 2 поездки, но уже планируем встретиться следующим летом! С уважением, Татьяна и Сергей из Петербурга