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Терренкур по Заповеднику (Боткинская + Штангеевкая тропы)

Терренкур по Заповеднику
Выбор для ценителей красоты и заповедной природы: Боткинская и Штангеевская тропы, Крестовая скала Ставри-Кая, водопад Учан-Су сверху и снизу! Вас ожидают тропы с богатой историей, невероятные смотровые, мощные фотолокации, знаменитый Чёртов мостик, обед-пикник на вершине скалы Ставри-Кая и многое другое! Выбирайте поход с официальным партнёром Заповедника и профессиональными инструкторами-проводниками — это безопасность, безупречное знание троп и беспрепятственный проход по Заповеднику.
5
3 отзыва
Терренкур по Заповеднику (Боткинская + Штангеевкая тропы)
Терренкур по Заповеднику (Боткинская + Штангеевкая тропы)
Терренкур по Заповеднику (Боткинская + Штангеевкая тропы)

Описание экскурсии

Пройдите по тропам заповедника над Ялтой! Здесь буквально всё пропитано историей с древних времён. Но главное, зачем сюда стоит прийти — это фантастические виды на всём протяжении маршрута! Начало Начнем свой путь с окраины Ялты, постепенно поднимаясь всё выше и выйдем к каскадам водопадов местечка Яузлар. Мы находимся на Боткинской тропе здоровья с лечебным воздухом — дышите глубже! Крестовая гора Тропа петляет серпантином и за каждым новым поворотом панорама становится всё шире, пока не распахнётся на 360 градусов на вершине Ставри-Кая. От видов захватывает дух! Здесь мы задержимся, чтобы сполна насладиться видами и подкрепимся обедом-пикником. Штангеевская тропа Начинается спуск, высота понижается, а объём впечатлений возрастает! Тропа приводит нас к Чертову мостику. Пусть вас не пугает название — группу сопровождает профессиональный инструктор-проводник! Препятствие преодолено и вы спускаетесь в ущелье Учан-Су. Именно отсюда вода поступает к водопаду — посмотрите на него сверху! Самые отчаянные могут нырнуть в природные ванны, но приготовьтесь — температура в середине лета не больше 16 градусов! Водопад Спустимся дальше и окажемся снизу водопада Учан-Су. Поднимите взгляд на самый верх! Вы недавно стояли вооо-о-он на той скале! На этом наш поход завершается, вас ожидает трансфер, который отвезет на начальную точку к вашим машинам или до ближайшей остановки на шоссе. Важная информация:
  • Это пеший поход почти на весь день, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор;
  • Обязательно надо взять с собой воду, 1,5-2 литра на человека!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боткинская тропа
  • Каскады водопадов Яузлар
  • Крестовая скала Ставри-Кая
  • Штангеевская тропа
  • Чертов мостик
  • Ванночки Учан-Су
  • Водопад Учан-Су
Что включено
  • Услуги гида-инструктора.
Что не входит в цену
  • Пропуск в заповедник (350 руб.). Оформляется на месте инструктором-проводником.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, улица Кирова, 156 (перед входом в зоопарк «Сказка»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Это пеший поход почти на весь день, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор
  • Обязательно надо взять с собой воду, 1,5-2 литра на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
M
Большое спасибо Станиславу за незабываемое приключение! Необыкновенные локации, ароматный, чистейший воздух, пение птиц. . все это неперадаваемо! Масса впечатлений! Большое спасибо за вкусный обед!
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Н
Приятный, атмосферный поход, красивые виды и вкусный обед. Стас опытный экскурсовод
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М
Спасибо за волшебную экскурсию! Нам всё очень понравилось. Прекрасный гид, невероятные тропы, красота просто неописуемая. Мы были очень довольны.
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