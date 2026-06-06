Выбор для ценителей красоты и заповедной природы: Боткинская и Штангеевская тропы, Крестовая скала Ставри-Кая, водопад Учан-Су сверху и снизу! Вас ожидают тропы с богатой историей, невероятные смотровые, мощные фотолокации, знаменитый Чёртов мостик, обед-пикник на вершине скалы Ставри-Кая и многое другое! Выбирайте поход с официальным партнёром Заповедника и профессиональными инструкторами-проводниками — это безопасность, безупречное знание троп и беспрепятственный проход по Заповеднику.
Описание экскурсииПройдите по тропам заповедника над Ялтой! Здесь буквально всё пропитано историей с древних времён. Но главное, зачем сюда стоит прийти — это фантастические виды на всём протяжении маршрута! Начало Начнем свой путь с окраины Ялты, постепенно поднимаясь всё выше и выйдем к каскадам водопадов местечка Яузлар. Мы находимся на Боткинской тропе здоровья с лечебным воздухом — дышите глубже! Крестовая гора Тропа петляет серпантином и за каждым новым поворотом панорама становится всё шире, пока не распахнётся на 360 градусов на вершине Ставри-Кая. От видов захватывает дух! Здесь мы задержимся, чтобы сполна насладиться видами и подкрепимся обедом-пикником. Штангеевская тропа Начинается спуск, высота понижается, а объём впечатлений возрастает! Тропа приводит нас к Чертову мостику. Пусть вас не пугает название — группу сопровождает профессиональный инструктор-проводник! Препятствие преодолено и вы спускаетесь в ущелье Учан-Су. Именно отсюда вода поступает к водопаду — посмотрите на него сверху! Самые отчаянные могут нырнуть в природные ванны, но приготовьтесь — температура в середине лета не больше 16 градусов! Водопад Спустимся дальше и окажемся снизу водопада Учан-Су. Поднимите взгляд на самый верх! Вы недавно стояли вооо-о-он на той скале! На этом наш поход завершается, вас ожидает трансфер, который отвезет на начальную точку к вашим машинам или до ближайшей остановки на шоссе. Важная информация:
- Это пеший поход почти на весь день, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор;
- Обязательно надо взять с собой воду, 1,5-2 литра на человека!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боткинская тропа
- Каскады водопадов Яузлар
- Крестовая скала Ставри-Кая
- Штангеевская тропа
- Чертов мостик
- Ванночки Учан-Су
- Водопад Учан-Су
Что включено
- Услуги гида-инструктора.
Что не входит в цену
- Пропуск в заповедник (350 руб.). Оформляется на месте инструктором-проводником.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, улица Кирова, 156 (перед входом в зоопарк «Сказка»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Это пеший поход почти на весь день, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор
- Обязательно надо взять с собой воду, 1,5-2 литра на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Большое спасибо Станиславу за незабываемое приключение! Необыкновенные локации, ароматный, чистейший воздух, пение птиц. . все это неперадаваемо! Масса впечатлений! Большое спасибо за вкусный обед!
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Н
Приятный, атмосферный поход, красивые виды и вкусный обед. Стас опытный экскурсовод
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М
Спасибо за волшебную экскурсию! Нам всё очень понравилось. Прекрасный гид, невероятные тропы, красота просто неописуемая. Мы были очень довольны.
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