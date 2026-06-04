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Групповая
до 29 чел.
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
12 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия очень завлекательная! Вместо двух часов проходили почти пять! Безумно интересно и очень познавательно! Сплошные позитивные эмоции! Могу смело всем рекомендовать эту экскурсию, чтобы побольше узнать про этот чудесный город!
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Н
Было просто великолепно, прекрасный маршрут, чудесные места и что особенно ценно, когда это все сопровождает гид, который действительно любит свою работу и то о чем рассказывает, это очень чувствуется! Огромное спасибо и браво гиду👏👏👏
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А
Вчера провели день в компании замечательного экскурсовода Ольги Викторовны, и сегодня до сих пор нахожусь под впечатлением. Как богата наша
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Л
Прогулке-экскурсии по старой Ялте ставим высший бал! Виды захватывают дух, на видовой площадке просто шикарнейший обзор! Всю дорогу нам сопутствовал
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С
✨ Ялта открылась с новой стороны благодаря экскурсии с Альбиной! ✨
Увлекательные истории, атмосферные улочки и море впечатлений — два часа пролетели как минута. Спасибо за душевный маршрут и профессионализм! ❤️ Обязательно вернусь за новыми прогулками!
Увлекательные истории, атмосферные улочки и море впечатлений — два часа пролетели как минута. Спасибо за душевный маршрут и профессионализм! ❤️ Обязательно вернусь за новыми прогулками!
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К
Экскурсия понравилась, смело могу сказать, что для всей семьи - любой возрастной категории. С нами была пожилая бабушка и маленькие детки, всем было интересно, Илона очень внимательный гид, каждый чувствовал себя комфортно, каждому уделялось внимание. Огромное спасибо!
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м
Ну ребята, могу сказать точно, что взяв эту экскурсию по старой Ялте вы узнаете и увидите истинную Ялту, будете очень удивлены. Спасибо
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м
Посещали уже не одну экскурсию с Илоной, наконец пришло время увидеть и старую Ялту. И как оказалось, Ялту мы вообще не знали - удивлению не было предела! Очень довольны, всё как всегда на высоте, Илоне процветания и успеха.
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"
Я очень довольна экскурсией! Илона не только отличный гид, но и очень интересный, многогранный человек. Мы прошли по малоизвестным местам
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Н
Очень понравилось, интересно, познавательно, нет минусов
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Всего 422 отзыва в Ялте в категории "Канатная дорога Ялта — Горка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Канатная дорога Ялта — Горка»
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