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Канатная дорога Ялта — Горка – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога Ялта — Горка» в Ялте, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
На автобусе
6 часов
376 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
12 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Экскурсия очень завлекательная! Вместо двух часов проходили почти пять! Безумно интересно и очень познавательно! Сплошные позитивные эмоции! Могу смело всем рекомендовать эту экскурсию, чтобы побольше узнать про этот чудесный город!
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Н
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Было просто великолепно, прекрасный маршрут, чудесные места и что особенно ценно, когда это все сопровождает гид, который действительно любит свою работу и то о чем рассказывает, это очень чувствуется! Огромное спасибо и браво гиду👏👏👏
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А
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Вчера провели день в компании замечательного экскурсовода Ольги Викторовны, и сегодня до сих пор нахожусь под впечатлением. Как богата наша
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история, как многогранна судьба нашей страны и как неописуемо прекрасен Крым! Наш гид так много и так увлекательно повествовала об истории царских особ, памятниках архитектуры, природе края, что хотелось слушать не отрываясь и следовать везде за нашим энергичным экскурсоводом. Организация программы очень продуманная: всё вовремя. Есть время на обед. Привозят в кафе, где можно попить кофе, пообедать, блюда вполне съедобные, цены доступные. Понравилось, что организаторы не навязывали никаких дополнительных покупок, вин, сувениров, не завозили ни в какие магазины. Строго по программе экскурсии. В общем, одни позитивные эмоции, если будет время, посетила бы ещё Севастополь, конечно только вместе с Вами.

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Л
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Прогулке-экскурсии по старой Ялте ставим высший бал! Виды захватывают дух, на видовой площадке просто шикарнейший обзор! Всю дорогу нам сопутствовал
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морской солёный воздух и фитонциды красавцев кипарисов, истории, рассказанные Илоной трогали до глубины души! Нам понравилось, спасибо Илоночке, эта экскурсия осталась одной из наших любимых!

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С
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
✨ Ялта открылась с новой стороны благодаря экскурсии с Альбиной! ✨

Увлекательные истории, атмосферные улочки и море впечатлений — два часа пролетели как минута. Спасибо за душевный маршрут и профессионализм! ❤️ Обязательно вернусь за новыми прогулками!
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К
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Экскурсия понравилась, смело могу сказать, что для всей семьи - любой возрастной категории. С нами была пожилая бабушка и маленькие детки, всем было интересно, Илона очень внимательный гид, каждый чувствовал себя комфортно, каждому уделялось внимание. Огромное спасибо!
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м
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Ну ребята, могу сказать точно, что взяв эту экскурсию по старой Ялте вы узнаете и увидите истинную Ялту, будете очень удивлены. Спасибо
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м
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Посещали уже не одну экскурсию с Илоной, наконец пришло время увидеть и старую Ялту. И как оказалось, Ялту мы вообще не знали - удивлению не было предела! Очень довольны, всё как всегда на высоте, Илоне процветания и успеха.
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"
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Я очень довольна экскурсией! Илона не только отличный гид, но и очень интересный, многогранный человек. Мы прошли по малоизвестным местам
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Ялты, прошли аутентичные улочки-закоулочки, ялтинские дворы и дворики, куда бы сами точно никогда не заглянули и не нашли бы. В каждом местечке есть своё очарование, но кажется именно Ялта - самый колоритный и такой родной душе городок! Приятный бонус - очень фотогеничные локации с умопомрачительными видами и на местах съёмок известных кинофильмов. Жди нас, Ялта, мы ещё вернёмся!

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Н
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Очень понравилось, интересно, познавательно, нет минусов
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Всего 422 отзыва в Ялте в категории "Канатная дорога Ялта — Горка"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Канатная дорога Ялта — Горка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец;
  2. Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом;
  3. Романтика Ялты: обзорная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Водопад Учан-Су;
  4. Ай-Петри;
  5. Мыс Фиолент;
  6. Воронцовский дворец;
  7. Никитский ботанический сад;
  8. Тропа Голицына;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Ялтинская набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2026
Сейчас в Ялте в категории "Канатная дорога Ялта — Горка" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 5600. Туристы уже оставили гидам 422 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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