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история, как многогранна судьба нашей страны и как неописуемо прекрасен Крым! Наш гид так много и так увлекательно повествовала об истории царских особ, памятниках архитектуры, природе края, что хотелось слушать не отрываясь и следовать везде за нашим энергичным экскурсоводом. Организация программы очень продуманная: всё вовремя. Есть время на обед. Привозят в кафе, где можно попить кофе, пообедать, блюда вполне съедобные, цены доступные. Понравилось, что организаторы не навязывали никаких дополнительных покупок, вин, сувениров, не завозили ни в какие магазины. Строго по программе экскурсии. В общем, одни позитивные эмоции, если будет время, посетила бы ещё Севастополь, конечно только вместе с Вами.