Что вас ожидает:
- Верхнее Могабинское озеро, если смотреть на него с высоты птичьего полёта, отчетливо видно сердце, поэтому так интересно и ценно для фотографов. В любое время года природа радует яркими красками.
- Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.
- Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.
- Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.
Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода
Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.
Ливадийский дворец - крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца