Что вас ожидает:

Верхнее Могабинское озеро, если смотреть на него с высоты птичьего полёта, отчетливо видно сердце, поэтому так интересно и ценно для фотографов. В любое время года природа радует яркими красками.

Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.

Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.

Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.

Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода

Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.

Ливадийский дворец - крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца