Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)

Мы отправимся с вами в путешествия по природным красотам Крыма, как по не широко разрекламированным достопримечательностям,...

5
1 отзыв
Мы отправимся с вами в путешествия по природным красотам Крыма, как по не широко разрекламированным достопримечательностям, так и по хорошо известным для туристов местам.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)

Что вы увидите 🤩

  • Верхнее Могабинское озеро
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Серебряная беседка
  • Ай-Петри
  • Мост над пропастью к трезубцам
  • Ливадийский Дворец

Что вас ожидает:

  • Верхнее Могабинское озеро, если смотреть на него с высоты птичьего полёта, отчетливо видно сердце, поэтому так интересно и ценно для фотографов. В любое время года природа радует яркими красками.
  • Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.
  • Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.
  • Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.
Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода
Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.
Ливадийский дворец - крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца
🚩 Начало и место завершения: Адрес встречи и окончания- ваш отель/ апартаменты
 Что входит
  • Индивидуальная Экскурсия (3-4 человека)
  • Трансфер по всему маршруту
  • Фотографии на память.
 Что не входит
  • Входные билеты
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Елена М.
Елена М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

🎩ИндивидуальныеГоры🔭Обзорные#Экскурсии по дворцам Крыма🏰Дворцы, замки и особняки

Елена М. проводит ещё 6 экскурсий

Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
Индивидуальная экскурсия
4.7
9
8 900
за 1-4 чел.
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма
Ежедневно
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
5
1
9 500
за 1 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые места южного берега
Ежедневно
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Индивидуальная экскурсия
11 800
за 1-4 чел.
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Мы отправимся на автомобиле и покажем вам такой разный Крым: восточную прелесть Бахчисарая и морскую,...
Ежедневно
Контрасты южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-4 чел.
Контрасты южного берега Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега...
Ежедневно
Колоритные долины (из Ялты)
Индивидуальная экскурсия
8 400
за 1-4 чел.
Колоритные долины (из Ялты)
На комфортном автомобиле мы отправимся исследовать колоритные долины Крыма, поверьте нам здесь есть,...
Ежедневно по договоренности
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Индивидуальная экскурсия
9 300
за 1-4 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Ялте

Ливадийский дворец
4.3
3
1 300
за 1 чел.
Ливадийский дворец
Наша экскурсия перенесет вас в прошлое - туда, где российские императоры отдыхали до последних лет своего...
Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Ласточкино гнездо - Мисхор - Ай-Петри
1 400
за 1 чел.
Ласточкино гнездо - Мисхор - Ай-Петри
В нашем маршруте собраны самые знаменитые достопримечательности Крыма
Пн, ср, пт.
Большая обзорная экскурсия по Крыму
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Крыму
Культурно-историческое наследие и природные красоты, памятники архитектуры и экстрим-аттракционы - в...
В любой день
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
4.1
7
1 200
за 1 чел.
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Подняться на канатке и познакомиться с заповедником на автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30 и 14:30
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Индивидуальная экскурсия
5
77
7 800
за 1-5 чел.
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Путешествие по южному побережью Крыма
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-6 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Ай-Петри - одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега
Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Зима на Ай-Петри
4.7
9
1 200
за 1 чел.
Зима на Ай-Петри
Как правило, в Крым приезжают летом
Ежедневно в 12:00
Джип-тур на гору Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-6 чел.
Джип-тур на гору Ай-Петри
Комфортное путешествие к легендарной вершине Крыма с заездом на водопад, озеро и в пещеру
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо
Индивидуальная экскурсия
14ч
5 000
за 1 чел.
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо
Мы будем передвигаться по горным хребтам и паркам Крыма на электровелосипеде
По запросу.
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-10 чел.
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-10 чел.
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Подняться по Узенбашской тропе, знакомясь с историей Ялты, и посетить красивейший пик Ай-Петри
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
6 500
за 1-3 чел.
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Посетить роскошные имения, полюбоваться замком Ласточкино гнездо и узнать о Южном береге Крыма
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
🇷🇺