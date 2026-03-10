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Экскурсии в Храм Солнца

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Солнца» в Ялте, цены от 1750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Пешая
7 часов
18 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
10 июн в 10:30
13 июн в 10:30
1750 ₽ за человека
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
9 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
Начало: Ваше место пребывания на ЮБК
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
17 730 ₽19 700 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая
Начало: Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
Расписание: Ежедневно в 9:00
7200 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
Отличная экскурсия!
Очень красивые места, интересные истории и потрясающие виды. Всё организовано комфортно, Никита рассказывает увлекательно и с душой. Получили массу впечатлений и ещё больше полюбили Крым. Обязательно вернёмся снова!
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К
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Больше чем вы ожидаете.
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Ю
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Восхождение на Ильяс-Кая и Храм Солнца с гидом Алексеем Дата экскурсии: 27 августа 2025 г.

Хочу выразить огромную благодарность гиду Алексею
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за незабываемое путешествие!

Наше знакомство началось с небольшого казуса — мы с подругой опоздали на целый час. К нашему удивлению, Алексей встретил нас абсолютно спокойно, без тени раздражения. Ни один мускул не дрогнул на его лице! Он не только психологически успокоил других участников группы, но и доброжелательно нас дождался, за что ему отдельное спасибо.

Алексей — это уникальный гид, который сочетает в себе глубокую эрудированность, невероятную простоту в общении и искреннюю доброту. Маршрут к вершине Ильяс-Кая и Храму Солнца требует определенных усилий, но Алексей провел нас по тропе так увлекательно и умело, что все физические трудности отошли на второй план. За его интереснейшие рассказы о природе, истории и энергетике этих мест мы не заметили, как оказались наверху, где перед нами открылись виды, от которых захватывает дух и поражает до глубины души.

Но на этом сюрпризы не закончились! Пока группа наслаждалась изучением места силы — самого Храма Солнца, Алексей совершил настоящее чудо: собственноручно приготовил на костре вкуснейший обед и потрясающий ароматный чай на родниковой воде. А главным украшением стола стал его домашний хлеб, который он сам замешивает и печет. Это был не просто перекус, а настоящая подзарядка силами и энергией природы.

Мы вернулись с этой экскурсии не просто окрыленными, а полными сил!

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Е
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Очень интересная, впечатляющая прогулка в сопровождении опытного и веселого инструктора с отличным чувством юмора. Маршрут легкий и не длинный. Я
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сбежала от своих лентяев, которым ничего кроме моря на юге не нужно, чтобы немного встряхнуться, и не пожалела!
Единственное, что расстроило - из-за популярности и доступности это место активно посещается людьми со всеми вытекающими последствиями, такими, как обилие мусора прямо в «храме», например!!! Воистину, ну ничего святого! И уединения тоже там не найти, к сожалению. На всем протяжении маршрута мы встречали людей, как группами, так и поодиночке.

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К
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Волшебная экскурсия!!! Непередаваемые эмоции! Спасибо!!!
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О
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Однодневный поход на гору Ильяс-Кая и к Храму Солнца прошёл великолепно. Организаторы похода продумали каждую мелочь - объяснили и помогли
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добраться до остановки Ласпи, место встречи всей группы, далее знакомство и комфортный подъем м остановками, где инструктор рассказывал интересные вещи про горы, про путешествия. Кроме этого он же нам и подсказывал самые наилучшие места для фото. Скажу ещё, что группа разновозрастная от 13 до 65, и все с лёгкостью прошли подъем и спуск.
На храме солнца у нас было время для самостоятельной прогулки, и пока мы вернулись, Стас, наш замечательный инструктор, приготовил восхитительный обед - Греча с домашней тушенкой, с вкуснейшим хлебом Турист, его только можно съест в этих походах, так как его печёт другой волшебный инструктор Лëха, и после выпить не одну, а по желанию кружечку чая из великолепных трав гор Кавказа 😉 И могу добавить, что конечно можно и подняться самостоятельно, но с группой и инструктором это безопаснее, веселее, и познавательные, так как узнаешь, то что не написано ни где!
Пять из пяти 🩷

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Н
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
душевно атмосферно с прекрасными видами на 360 градусов кто не был в пешем походе тот не был в Крыму🤭
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А
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
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Н
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Все очень понравилось! Экскурсовод очень интересно рассказывал исторические сведения о вершине Ильяс-Кая, тропе, по которой мы шли, и просто очень позитивный человек. Дети остались очень довольны экскурсией.
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Т
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Замечательный трекинг Большая часть маршрута проходит по тенистому лесу В меру сложный Гид-экскурсовод, Алексей был очень внимателен к членам группы Всегда готов помочь Обед на костре восхитителен
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Всего 21 отзыв в Ялте в категории "Храм Солнца"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Храм Солнца»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая;
  2. Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя;
  3. Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Водопад Учан-Су;
  4. Ай-Петри;
  5. Мыс Фиолент;
  6. Воронцовский дворец;
  7. Никитский ботанический сад;
  8. Тропа Голицына;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Ялтинская набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2026
Сейчас в Ялте в категории "Храм Солнца" можно забронировать 3 экскурсии от 1750 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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