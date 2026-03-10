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Групповая
до 15 чел.
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
10 июн в 10:30
13 июн в 10:30
1750 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
Начало: Ваше место пребывания на ЮБК
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
17 730 ₽
19 700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая
Начало: Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
Расписание: Ежедневно в 9:00
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная экскурсия!
Очень красивые места, интересные истории и потрясающие виды. Всё организовано комфортно, Никита рассказывает увлекательно и с душой. Получили массу впечатлений и ещё больше полюбили Крым. Обязательно вернёмся снова!
Очень красивые места, интересные истории и потрясающие виды. Всё организовано комфортно, Никита рассказывает увлекательно и с душой. Получили массу впечатлений и ещё больше полюбили Крым. Обязательно вернёмся снова!
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К
Больше чем вы ожидаете.
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Ю
Восхождение на Ильяс-Кая и Храм Солнца с гидом Алексеем Дата экскурсии: 27 августа 2025 г.
Хочу выразить огромную благодарность гиду Алексею
Хочу выразить огромную благодарность гиду Алексею
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Е
Очень интересная, впечатляющая прогулка в сопровождении опытного и веселого инструктора с отличным чувством юмора. Маршрут легкий и не длинный. Я
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К
Волшебная экскурсия!!! Непередаваемые эмоции! Спасибо!!!
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О
Однодневный поход на гору Ильяс-Кая и к Храму Солнца прошёл великолепно. Организаторы похода продумали каждую мелочь - объяснили и помогли
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Н
душевно атмосферно с прекрасными видами на 360 градусов кто не был в пешем походе тот не был в Крыму🤭
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А
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Н
Все очень понравилось! Экскурсовод очень интересно рассказывал исторические сведения о вершине Ильяс-Кая, тропе, по которой мы шли, и просто очень позитивный человек. Дети остались очень довольны экскурсией.
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Т
Замечательный трекинг Большая часть маршрута проходит по тенистому лесу В меру сложный Гид-экскурсовод, Алексей был очень внимателен к членам группы Всегда готов помочь Обед на костре восхитителен
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Всего 21 отзыв в Ялте в категории "Храм Солнца"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Храм Солнца»
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Сейчас в Ялте в категории "Храм Солнца" можно забронировать 3 экскурсии от 1750 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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