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за незабываемое путешествие!



Наше знакомство началось с небольшого казуса — мы с подругой опоздали на целый час. К нашему удивлению, Алексей встретил нас абсолютно спокойно, без тени раздражения. Ни один мускул не дрогнул на его лице! Он не только психологически успокоил других участников группы, но и доброжелательно нас дождался, за что ему отдельное спасибо.



Алексей — это уникальный гид, который сочетает в себе глубокую эрудированность, невероятную простоту в общении и искреннюю доброту. Маршрут к вершине Ильяс-Кая и Храму Солнца требует определенных усилий, но Алексей провел нас по тропе так увлекательно и умело, что все физические трудности отошли на второй план. За его интереснейшие рассказы о природе, истории и энергетике этих мест мы не заметили, как оказались наверху, где перед нами открылись виды, от которых захватывает дух и поражает до глубины души.



Но на этом сюрпризы не закончились! Пока группа наслаждалась изучением места силы — самого Храма Солнца, Алексей совершил настоящее чудо: собственноручно приготовил на костре вкуснейший обед и потрясающий ароматный чай на родниковой воде. А главным украшением стола стал его домашний хлеб, который он сам замешивает и печет. Это был не просто перекус, а настоящая подзарядка силами и энергией природы.



Мы вернулись с этой экскурсии не просто окрыленными, а полными сил!