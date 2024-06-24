Храмы и соборы Ялты с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Ялте, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды Храма Солнца
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к вершине Ильяс-Кая и Храму солнца
Увлекательный треккинг по горным тропам Крыма. Посетите Храм солнца и вершину Ильяс-Кая, насладитесь потрясающими видами и почувствуйте силу природы
Начало: Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
«Прежде чем посетить сам Храм cолнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Пешая
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Храма Солнца
  2. Треккинг к Храму солнца и на вершину Ильяс-Кая
  3. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ласточкино гнездо
  6. Массандровский дворец
  7. Набережная
  8. Дворец Кичкине
  9. Кояшское озеро
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2024
Сейчас в Ялте в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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