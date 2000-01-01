Мы посетим удивительные по красоте места склонов горы ⛰️ Южная Демерджи, пропитанные интересными историческими событиями и легендами. Склоны Южной стороны Демерджи знакомы очень многим своими причудливыми каменными изваяниями. Кому-то они напоминают древних чудищ, кому-то диковинных зверей, а кому-то человеческие головы. К слову, одну великолепную каменную скульптуру в правой части горы ⛰️ так и назвали – «Голова Екатерины».

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Начнём мы наш путь с небезызвестной Долины Привидений, где снимались эпизоды любимого многими фильма «Кавказская пленница», побываем у хорошо сохранившегося орехового дерева Никулина, и попробуем спеть на камне Варлей. Далее нас ждет умеренный подъем в горы ⛰️ к смотровым площадкам через небольшую солнечную поляну, откуда уже начинают открываться красивые 🤩 панорамные виды окрестностей. На противоположном склоне мы увидим могучий массив Чатыр-Даг, а внизу курортную Алушту. С этих мест в облачную погоду становится хорошо понятно, почему древние назвали простирающуюся внизу равнину «Долина Приведений». Далее мы поднимемся еще выше – в гости к каменным идолам. С высоты 1278 метров над уровнем моря 🌊 нам откроется шикарный вид окрестностей. Здесь можно вдоволь полазить по диковинным скульптурам, посидеть на голове у Сфинкса и даже подергать за нос Екатерину!

Что еще вас ожидает

Я сделаю вам много красивых 🤩 пейзажных фотографий на память о покорении одной из крымских вершин. Вдоволь налюбовавшись видами, и, при желании, перекусив, будем спускаться по одному из возможных маршрутов в зависимости от времени года и времени суток. Спустимся через лес 🌳, не пропустив непересыхающий родник с вкусной водой или заглянем к холодному горному озеру и к водопаду Джурла, откуда горной Коровьей тропой прогуляемся к посёлку Лучистое. Последний маршрут будет несколько длиннее и живописнее. Также я расскажу вам о различных местных достопримечательностях 🏛️ и их истории 📖, о происхождении названий и местных легендах.

Что еще нужно знать

Поход средний по сложности, темп прогулочный. Ждет не крутой, но постоянный подъем в гору с остановками на смотровых площадках, на отдых и перекус. Маршрут вполне доступен для детей от 8-10 лет и взрослых здоровых людей со средней или небольшой физической подготовкой. Расстояние пешей части примерно 10-12 км.