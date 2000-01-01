В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи

Виталий О.
Виталий О. – Гид из Ялты
Приглашаю вас в однодневный поход на гору Южная Демерджи и в Долину Привидений, к ореху Никулина и камню Варлей.

Вы увидите те самые места, где снимались эпизоды фильма «Кавказская пленница»!
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Экскурсия

3 900 ₽ за экскурсию

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В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи

Что вы увидите

  • Гора Южная Демерджи
  • Долина Привидений
  • Орех Никулина
  • Камень варлей
  • Каменные идолы на вершине Южной Демерджи
Мы посетим удивительные по красоте места склонов горы ⛰️ Южная Демерджи, пропитанные интересными историческими событиями и легендами. Склоны Южной стороны Демерджи знакомы очень многим своими причудливыми каменными изваяниями. Кому-то они напоминают древних чудищ, кому-то диковинных зверей, а кому-то человеческие головы. К слову, одну великолепную каменную скульптуру в правой части горы ⛰️ так и назвали – «Голова Екатерины».
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Начнём мы наш путь с небезызвестной Долины Привидений, где снимались эпизоды любимого многими фильма «Кавказская пленница», побываем у хорошо сохранившегося орехового дерева Никулина, и попробуем спеть на камне Варлей. Далее нас ждет умеренный подъем в горы ⛰️ к смотровым площадкам через небольшую солнечную поляну, откуда уже начинают открываться красивые 🤩 панорамные виды окрестностей. На противоположном склоне мы увидим могучий массив Чатыр-Даг, а внизу курортную Алушту. С этих мест в облачную погоду становится хорошо понятно, почему древние назвали простирающуюся внизу равнину «Долина Приведений». Далее мы поднимемся еще выше – в гости к каменным идолам. С высоты 1278 метров над уровнем моря 🌊 нам откроется шикарный вид окрестностей. Здесь можно вдоволь полазить по диковинным скульптурам, посидеть на голове у Сфинкса и даже подергать за нос Екатерину!
Что еще вас ожидает
Я сделаю вам много красивых 🤩 пейзажных фотографий на память о покорении одной из крымских вершин. Вдоволь налюбовавшись видами, и, при желании, перекусив, будем спускаться по одному из возможных маршрутов в зависимости от времени года и времени суток. Спустимся через лес 🌳, не пропустив непересыхающий родник с вкусной водой или заглянем к холодному горному озеру и к водопаду Джурла, откуда горной Коровьей тропой прогуляемся к посёлку Лучистое. Последний маршрут будет несколько длиннее и живописнее. Также я расскажу вам о различных местных достопримечательностях 🏛️ и их истории 📖, о происхождении названий и местных легендах.
Что еще нужно знать
Поход средний по сложности, темп прогулочный. Ждет не крутой, но постоянный подъем в гору с остановками на смотровых площадках, на отдых и перекус. Маршрут вполне доступен для детей от 8-10 лет и взрослых здоровых людей со средней или небольшой физической подготовкой. Расстояние пешей части примерно 10-12 км.
+Что входит
  • Сопровождение гидом
  • качественные фото с похода на память
Что не входит
  • Проезд до места пешего похода
Начало
🚩 Московская ул., 8, Ялта
Место завершения
🏁 Ялта
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий О.
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