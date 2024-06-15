1 чел.
По популярности
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Янтарному: Куршская коса и Зеленоградск
Погуляйте по Куршской косе, исследуйте Зеленоградск и замок Шаакен. Насладитесь природой и историей без спешки. Маршрут и время выезда по вашему желанию
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
17 июля в 14:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
12 июля в 08:30
1 590₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 июня 2024Экскурсия в Янтарный и Светлогорск безумно понравилась, в Янтарном на фабрике пр обработке янтаря увидели сам процесс, музей-магазин так же
- ЛЛюдмила13 июня 2024Мы провели целый день с великолепным гидом. Море впечатлений, информации, отличного настроения. Мы рекомендуем гида Михаила с ним ваше путешествие
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июле 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1 590 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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