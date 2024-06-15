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отличный, очень красивые вещи, созданне настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Побережье в Янтарном оставило просто неизгладимое впечатление… Такого пляжа чистого, с белым песком давно не встречала… Все обустроено. Море конечно же очень прохладное, мы не купались. Светлогорск так же красивый городок. Экскурсия не была бы такой увлекательной без нашего гида Александры. У нее очень приятный, спокойный мягкий голос. Все было понятно. Рассказала нам очень много, и про историю городов, и про современную жизнь, подключала легенды. Было очень приятно в ее сопровождении, считаю нам повезло.