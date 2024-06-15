Семейные развлекательные экскурсии Янтарного

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Янтарном, цены от 1 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Пешая
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Янтарному: Куршская коса и Зеленоградск
Погуляйте по Куршской косе, исследуйте Зеленоградск и замок Шаакен. Насладитесь природой и историей без спешки. Маршрут и время выезда по вашему желанию
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
17 июля в 14:00
11 900 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Пешая
На автобусе
39 отзывов
8 часов
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
12 июля в 08:30
1 590 за человека
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск безумно понравилась, в Янтарном на фабрике пр обработке янтаря увидели сам процесс, музей-магазин так же
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    отличный, очень красивые вещи, созданне настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Побережье в Янтарном оставило просто неизгладимое впечатление… Такого пляжа чистого, с белым песком давно не встречала… Все обустроено. Море конечно же очень прохладное, мы не купались. Светлогорск так же красивый городок. Экскурсия не была бы такой увлекательной без нашего гида Александры. У нее очень приятный, спокойный мягкий голос. Все было понятно. Рассказала нам очень много, и про историю городов, и про современную жизнь, подключала легенды. Было очень приятно в ее сопровождении, считаю нам повезло.

  • Л
    Людмила
    13 июня 2024
    Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
    Мы провели целый день с великолепным гидом. Море впечатлений, информации, отличного настроения. Мы рекомендуем гида Михаила с ним ваше путешествие
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    станет не забываемым, так как он покажет вам всё и даже более того. Человек отдается на все 100% делу которым он занимается.

  • Е
    Екатерина
    12 августа 2023
    Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
    Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Можно с детьми»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
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  3. Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июле 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1 590 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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