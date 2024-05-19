Подчас люди не замечают, что кроме монументальных сооружений на улицах живут детальки, оставленные предками. Барельефы на фасадах, люки, адресные таблички, загадочные дверцы и граффити, ажурные ограждения и другие занятные артефакты. Расшифровывая их, вы лучше поймёте прошлый быт, ведь они очеловечивают городское пространство. А может, даже вдохновитесь на изучение своего города под другим углом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Неизведанный Ярославль

Мы будем говорить не о храме в целом, а о маленькой саламандре на его фасаде. Глядя на доходный дом, не станем оценивать его архитектурные особенности (хотя, конечно, и это можем), а посмотрим на петли ставен, которые остались на окнах с 17 века. Вы увидите то, на что, скорее всего, никогда не обращали внимание. И после экскурсии будете удивлены, что не замечали этот удивительный мир раньше.

Каждая деталь — отдельная тема, уводящая в глубины истории и что-то объясняющая в современном мире. Транспортная и телефонная сеть, система водоснабжения, развитие страхового дела в России, античные мифы и христианские притчи — о чём только они ни расскажут.

Вы узнаете:

почему жители Российской империи отказывались от нумерации домов

зачем в СССР нужно было уметь отличать виды отравляющих газов

почему на маскаронах мы видим женское лицо и льва

что означает цвет куполов церквей и узор решётки на бульваре

почему на стене православного храма изображены единорог и пеликан

как зовут девушку, чьё лицо вылеплено на фасаде дворянской усадьбы

почему ярославские рабочие и инженеры в 30-е годы жили в настоящих дворцах

почему на фасаде драматического театра можно встретить музу астрономии Уранию и музу истории Клио

Рассказ о Яне Левине

Кроме того, мы обязательно поговорим о неординарном человеке — популяризаторе краеведения, путешественнике, писателе, неравнодушном человеке, который открыл нам новаторский подход к исследованию городского пространства. Ян не только являлся знатным исследователем города, но и сам создавал новые детали, которые мы также увидим.

Маршрут

Гулять будем по центру Ярославля. Наши детали находятся на многих знаковых зданиях, таких как церковь Ильи Пророка 17 века или гостиница Бристоль, один из лучших образцов провинциального модерна. При этом мы покажем и нетуристические объекты, например, бывший обком КПСС или Дворец пионеров.

У бывшей гостиницы Бристоль вы отыщете уникальную решётку с необычными стёклами — мощный проводник света и оптимизатор бизнес-процессов в начале 20 века

вы отыщете уникальную решётку с необычными стёклами — мощный проводник света и оптимизатор бизнес-процессов в начале 20 века Рассмотрите фундамент зданий Спасо-Афанасиевского монастыря и поймёте, почему все мы живём на дне бывшего моря

и поймёте, почему все мы живём на дне бывшего моря Обнаружите интересную деталь рядом с Казанской часовней

На оборонной Власьевской башне увидите огромные петли, которые держали главные городовые ворота в 17 веке и защищали лучший город на свете

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет под другим углом взглянуть на городское пространство, и не только Ярославля. Прогулка будет отличным дополнением к основной обзорной экскурсии по городу.

Организационные детали