100 деталей Ярославля

Обнаружить незаметные послания из прошлого и научиться через них «читать» город по-новому
Подчас люди не замечают, что кроме монументальных сооружений на улицах живут детальки, оставленные предками.

Барельефы на фасадах, люки, адресные таблички, загадочные дверцы и граффити, ажурные ограждения и другие занятные артефакты. Расшифровывая их, вы лучше поймёте прошлый быт, ведь они очеловечивают городское пространство. А может, даже вдохновитесь на изучение своего города под другим углом.
5
2 отзыва
100 деталей Ярославля
100 деталей Ярославля
100 деталей Ярославля
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Неизведанный Ярославль

Мы будем говорить не о храме в целом, а о маленькой саламандре на его фасаде. Глядя на доходный дом, не станем оценивать его архитектурные особенности (хотя, конечно, и это можем), а посмотрим на петли ставен, которые остались на окнах с 17 века. Вы увидите то, на что, скорее всего, никогда не обращали внимание. И после экскурсии будете удивлены, что не замечали этот удивительный мир раньше.

Каждая деталь — отдельная тема, уводящая в глубины истории и что-то объясняющая в современном мире. Транспортная и телефонная сеть, система водоснабжения, развитие страхового дела в России, античные мифы и христианские притчи — о чём только они ни расскажут.

Вы узнаете:

  • почему жители Российской империи отказывались от нумерации домов
  • зачем в СССР нужно было уметь отличать виды отравляющих газов
  • почему на маскаронах мы видим женское лицо и льва
  • что означает цвет куполов церквей и узор решётки на бульваре
  • почему на стене православного храма изображены единорог и пеликан
  • как зовут девушку, чьё лицо вылеплено на фасаде дворянской усадьбы
  • почему ярославские рабочие и инженеры в 30-е годы жили в настоящих дворцах
  • почему на фасаде драматического театра можно встретить музу астрономии Уранию и музу истории Клио

Рассказ о Яне Левине

Кроме того, мы обязательно поговорим о неординарном человеке — популяризаторе краеведения, путешественнике, писателе, неравнодушном человеке, который открыл нам новаторский подход к исследованию городского пространства. Ян не только являлся знатным исследователем города, но и сам создавал новые детали, которые мы также увидим.

Маршрут

Гулять будем по центру Ярославля. Наши детали находятся на многих знаковых зданиях, таких как церковь Ильи Пророка 17 века или гостиница Бристоль, один из лучших образцов провинциального модерна. При этом мы покажем и нетуристические объекты, например, бывший обком КПСС или Дворец пионеров.

  • У бывшей гостиницы Бристоль вы отыщете уникальную решётку с необычными стёклами — мощный проводник света и оптимизатор бизнес-процессов в начале 20 века
  • Рассмотрите фундамент зданий Спасо-Афанасиевского монастыря и поймёте, почему все мы живём на дне бывшего моря
  • Обнаружите интересную деталь рядом с Казанской часовней
  • На оборонной Власьевской башне увидите огромные петли, которые держали главные городовые ворота в 17 веке и защищали лучший город на свете

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет под другим углом взглянуть на городское пространство, и не только Ярославля. Прогулка будет отличным дополнением к основной обзорной экскурсии по городу.

Организационные детали

  • Состав рассматриваемых городских деталей может меняться
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега — журналист, писатель и краевед Антон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
А
19 мая 2024
Увлекательная экскурсия, рекомендую как туристам, так и местным жителям! Мы из Ярославля, и нам было очень интересно! К тому же, Наталья - отличный рассказчик👍
Маргарита
1 мая 2024
Мы были в Ярославле первый раз и выбрали эту экскурсию для знакомства с городом. Конечно, это не классический вариант ознакомительной прогулки. Но мы остались в восторге!
Экскурсию для нас провел Антон,
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специалист, искренне увлеченный темой, и интересный рассказчик. Два с лишним часа пролетели на одном дыхании.
Рекомендую обратить внимание на экскурсию, в первую очередь, ярославцам и тем, кто в в городе уже не первый раз: кажется, что она будет хорошим дополнением к классической программе. Но и тем, кто, как и мы, просто устал от обычных экскурсий и ищет что-то необычное, она отлично подойдет. Мы рады, что предпочли эту экскурсию классическим и с удовольствием будем ее советовать. Огромное спасибо!

Мы были в Ярославле первый раз и выбрали эту экскурсию для знакомства с городом. Конечно, это

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