1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
100 деталей Ярославля
Обнаружить незаметные послания из прошлого и научиться через них «читать» город по-новому
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
- ККузнецова30 мая 2024Очень было приятно общаться со Светланой. Очень познавательно, и не только в плане знаний, было очень душевно! Спасибо огромное за день!
- ООксана29 мая 2024Были на экскурсии 18 мая. Все очень понравилось. Познакомились с историей Ярославля, прошли по самым значимым местам этого прекрасного города, с помощью отличного гида открыли для себя еще один город Золотого кольца, куда хочется вернуться!
- ЕЕлена27 мая 2024Светлана великолепный экскурсовод. Очень интересный маршрут, охватывающий главные достопримечательности. История города. Истории церквей. Набережной. Были даны советы, что ещё нужно
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
- ААльбина26 мая 2024Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!
- ССветлана26 мая 2024Олег очень приветлив, тактичен, интересный рассказчик, очень любит и хорошо знает Ярославль, показывает те места, которые не увидишь самостоятельно или в рамках классических экскурсий по историческим местам. Если хотите увидеть Ярославль изнутри - Олег вам в этом поможет.
- ААлександр24 мая 2024Все очень понравилось, доступно, интересно, с юмором, 5 из 5!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ночные»
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