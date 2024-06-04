Ночные прогулки и экскурсии Ярославля

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Ярославле, цены от 2 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
Рандомный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
6 670 за всё до 7 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
100 деталей Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
100 деталей Ярославля
Обнаружить незаметные послания из прошлого и научиться через них «читать» город по-новому
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
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    обогатились духовно и интеллектуально! Спасибо Вам за особое внимание к нашему юному туристу, 11 лет, который не привык ходить по музеям, но Вы нашли к нему подход и сейчас он с удовольствием делится своими впечатлениями 😄. Два часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. ❤

    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
  • К
    Кузнецова
    30 мая 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Очень было приятно общаться со Светланой. Очень познавательно, и не только в плане знаний, было очень душевно! Спасибо огромное за день!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ярославлю
    Были на экскурсии 18 мая. Все очень понравилось. Познакомились с историей Ярославля, прошли по самым значимым местам этого прекрасного города, с помощью отличного гида открыли для себя еще один город Золотого кольца, куда хочется вернуться!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана великолепный экскурсовод. Очень интересный маршрут, охватывающий главные достопримечательности. История города. Истории церквей. Набережной. Были даны советы, что ещё нужно
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    посетить, куда сходить. Два часа пролетели незаметно. Особенно важна была эта экскурсия, так как навигатор в городе не работает по вполне понятным причинам и самой мне в первый день было очень сложно гулять. Огромное спасибо.

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
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    работы полностью переключились в историю и атмосферу старинного Ярославля! Благодаря Елене у нас получилось узнать много новых и очень интересных фактов об истории города и ее жителях и всё это в очень доходчивой интерактивной форме! Елена - коренная ярославна, безумно и трепетно любящая свой город, и именно поэтому мы в свою очередь получили огромное удовольствие от нашей встречи и прогулки! Елена - очень внимательный, доброжелательный и чуткий человек, подождала нас, несмотря на то, что мы сместили время встречи почти на час!!!, отвечала на наши индивид. вопросы помимо программы. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще к Вам!

  • А
    Альбина
    26 мая 2024
    Ярославль, который вас удивит
    Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!
    Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!Отличная экскурсия! По содержанию и наполнению. Гид очень знающая, приятная, и клиентоориентированная. Спасибо!
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Рандомный Ярославль
    Олег очень приветлив, тактичен, интересный рассказчик, очень любит и хорошо знает Ярославль, показывает те места, которые не увидишь самостоятельно или в рамках классических экскурсий по историческим местам. Если хотите увидеть Ярославль изнутри - Олег вам в этом поможет.
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Ярославль, который вас удивит
    Все очень понравилось, доступно, интересно, с юмором, 5 из 5!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ночные»

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  5. Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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