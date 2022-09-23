Ярославль впервые

Во время экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля

Во время экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля, узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей Руси, за что центр города включен в список ЮНЕСКО и в каком веке продукцию, производимую в нашем городе продавали на экспорт в Англию, Голландию и Данию.
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Набережные Волги и Которосли
  • Стрелку — место слияния этих двух рек (самый узнаваемый вид нашего города)
  • Комплекс бывш. Спасо-Преображенского монастыря
  • Четыре храма 17 в., в том числе, храм Илии Пророка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бывший Спасский монастырь

Начнем экскурсию у стен бывшего Спасского монастыря, где в начале 17 века находился штаб ополчения Минина и Пожарского, а ныне расположен ярославский музей-заповедник, увидим часовню и другие объекты, изображенные на 1000 рублевой купюре банка России (а при желании и сфотографируемся на память с увеличенной купюрой).
Пройдем по Которосльной набережной и рассмотрим три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленый город. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также я покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад.

Стрелка

Одно из самых красивых мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь ее панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Я покажу вам древние Митрополичьи палаты и расскажу практически детективную историю об обретении в 1977 г. на чердаке здания 81 иконы.
Мы посмотрим важные городские монументы, посвященным событиям 20-го века: памятник Жертвам белогвардейского мятежа и обелиск в честь победы в ВОВ. Я расскажу, как город жил в эти нелегкие времена и какая его часть была полностью разрушена. А завершится прогулка у стен чудесного храма Илии Пророка.

Важно знать:

  • Для детей 5-10 лет, подростков и взрослых у меня приготовлено два небольших «лирических отступления» — две викторины.
  • Продолжительность экскурсии — 2 часа.

Будни после 18.00, выходные и праздничные дни - 08.00-20.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, площадь Богоявления, д. 25
Завершение: Советская пл. , д 7
Когда и сколько длится?
Когда: Будни после 18.00, выходные и праздничные дни - 08.00-20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Встречаемся у входа в музей-заповедник со стороны реки Которосль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

👥Групповые🚶Пешеходные🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыЦерковь Ильи Пророка🗽Популярные местаСпасо-Преображенский монастырь

Похожие туры в Ярославле

Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Волкова
Волкова
4.9
10 отзывов
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
За время экскурсии по Ярославлю вы увидите множество древних
По договоренности
от 3 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
В экскурсии от «Гидов в городе» вас ждёт история старинного приволжского Ярославля
По договорённости с гидом
от 3 900 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длинной в тысячу лет»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии TurestIn
TurestIn
Нет отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длинной в тысячу лет»
Ярославль - один из самых древних городов России. В 2010 г. он отметил своё тысячелетие
Памятник 1000-летия Ярославля в парке Стрелка
990 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
центр Ярославля
3 000 за всё до 5 чел.
«Из древности в настоящее» - обзорная экскурсия по Ярославлю
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
«Из древности в настоящее» - обзорная экскурсия по Ярославлю
Исторический формат экскурсии позволит узнать всю историю Ярославля с момента основания города
Богоявленская площадь, у ворот монастыря
500 за 1 человека
Ярославль впервые
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
4.8
20 отзывов
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
на площади Богоявления
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
2 900 за всё до 8 чел.
Истории и легенды древнего города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
20 отзывов
Истории и легенды древнего города
Ярославль - один из городов Золотого кольца с длинной историей
Богоявленская площадь, у ворот монастыря
2 500 за всё до 5 чел.
Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле: 8 веков истории
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле: 8 веков истории
1,5-часовая экскурсия-прогулка по территории самого древнего сооружения Ярославля
Ярославль, Богоявленская пл. , 25
Сегодня
25 сен
26 сен
27 сен
2 000 за всё до 8 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии ILIA
ILIA
5
10 отзывов
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого кольца - Ярославлю
пл. Волкова, 1, Ярославль
от 3 250 за всё до 10 чел.
История страны в лицах на примере Ярославля: онлайн-экскурсия
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии А-Тур
А-Тур
Нет отзывов
История страны в лицах на примере Ярославля: онлайн-экскурсия
Как известно, историю творят люди - военачальники, деятели культуры, правители, учёные
По договоренности
2 000 за всё до 5 чел.
Ярославль: десять веков истории
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
3 отзыва
Ярославль: десять веков истории
Ярославль - один из древнейших городов России
По договорённости с туристами
3 200 за всё до 5 чел.
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
2 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
5
3 отзыва
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Все уже давно привыкли к классическим экскурсиям. С вами гид, вы идете гуськом и иногда останавливаетесь
По договорённости
7 200 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ