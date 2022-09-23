Бывший Спасский монастырь

Начнем экскурсию у стен бывшего Спасского монастыря, где в начале 17 века находился штаб ополчения Минина и Пожарского, а ныне расположен ярославский музей-заповедник, увидим часовню и другие объекты, изображенные на 1000 рублевой купюре банка России (а при желании и сфотографируемся на память с увеличенной купюрой).

Пройдем по Которосльной набережной и рассмотрим три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленый город. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также я покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад.

Стрелка

Одно из самых красивых мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь ее панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Я покажу вам древние Митрополичьи палаты и расскажу практически детективную историю об обретении в 1977 г. на чердаке здания 81 иконы.

Мы посмотрим важные городские монументы, посвященным событиям 20-го века: памятник Жертвам белогвардейского мятежа и обелиск в честь победы в ВОВ. Я расскажу, как город жил в эти нелегкие времена и какая его часть была полностью разрушена. А завершится прогулка у стен чудесного храма Илии Пророка.

Важно знать: