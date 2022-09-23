Стрелку — место слияния этих двух рек (самый узнаваемый вид нашего города)
Комплекс бывш. Спасо-Преображенского монастыря
Четыре храма 17 в., в том числе, храм Илии Пророка
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Описание
Бывший Спасский монастырь
Начнем экскурсию у стен бывшего Спасского монастыря, где в начале 17 века находился штаб ополчения Минина и Пожарского, а ныне расположен ярославский музей-заповедник, увидим часовню и другие объекты, изображенные на 1000 рублевой купюре банка России (а при желании и сфотографируемся на память с увеличенной купюрой).
Пройдем по Которосльной набережной и рассмотрим три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленый город. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также я покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад.
Стрелка
Одно из самых красивых мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь ее панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Я покажу вам древние Митрополичьи палаты и расскажу практически детективную историю об обретении в 1977 г. на чердаке здания 81 иконы.
Мы посмотрим важные городские монументы, посвященным событиям 20-го века: памятник Жертвам белогвардейского мятежа и обелиск в честь победы в ВОВ. Я расскажу, как город жил в эти нелегкие времена и какая его часть была полностью разрушена. А завершится прогулка у стен чудесного храма Илии Пророка.
Важно знать:
Для детей 5-10 лет, подростков и взрослых у меня приготовлено два небольших «лирических отступления» — две викторины.
Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Будни после 18.00, выходные и праздничные дни - 08.00-20.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, площадь Богоявления, д. 25
Завершение: Советская пл. , д 7
Когда и сколько длится?
Когда: Будни после 18.00, выходные и праздничные дни - 08.00-20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Встречаемся у входа в музей-заповедник со стороны реки Которосль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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