Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Многоликий Ярославль

Погулять по историческому центру и увидеть главные и тайные места старинного города

Руслан
Руслан – Гид из Ярославля
Совершив путешествие во времени, вы узнаете, каким был Ярославль несколько веков назад: как он был устроен, какие люди здесь жили, с какими проблемами они сталкивались и как их решали.

А затем перенесетесь в наши дни и оцените, что сохранилось и изменилось с тех времен и чем дышит город 🏙️ сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 25002 250 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль

Что вас ожидает

Ярославль сквозь века
Вы увидите все самые интересные места Старого города: императорский путевой дворец, театр имени Волкова, Арсенальную башню, Казанский монастырь и «ярославскую Венецию». А также оцените лучшую гостиницу 19 века по мнению Дюма, увидите единственный в России храм с начертанными именами строителей и узнаете, почему Спасо-Преображенский монастырь часто путают с кремлем. Кроме того, я раскрою, какой из храмов построили московские зодчие и в каком месте Ярослав Мудрый зарубил медведя и приказал построить город 🏙️.

Символы города
Ярославль, в том числе, запомнится вам чудесными храмами. Вы увидите домовую церковь ⛪ Ильи Пророка величиной со дворец, сохранившийся в первозданном виде храм Никола Рубленный город, церковь Михаила Архангела и взорванный, но восстановленный Успенский собор. Нельзя не вспомнить и о знаменитых личностях, связанных с нашим городом. Вы отыщете беседку, где любовались красотой Волги Марина Мнишек и барон Бирон, памятник Некрасову и дом Болконского. А еще узнаете о родившихся здесь московских банкирах Огняновых и кондитерском магнате, продававшем сладости королевским домам Европы.

Организационные детали

  • Все достопримечательности 🏛️ мы осматриваем только снаружи
  • Экскурсия начинается на площади Богоявления и заканчивается у Спасо-Преображенского монастыря
Начало и место завершения
🚩 на площади Богоявления
Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль
Многоликий Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан, я живу в Ярославле более 20 лет. Половину из них работал научным сотрудником в местном художественном музее. А в 2008 году начал водить экскурсии по городу. Со временем мне удалось вычленить из огромного объема информации о Ярославле действительно интересные путешественникам факты и детали. Так что, вы не услышите от меня никому не нужные даты и малоизвестные фамилии — вас ждет только самое важное и любопытное!
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Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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