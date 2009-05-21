Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ярославль сквозь века

Вы увидите все самые интересные места Старого города: императорский путевой дворец, театр имени Волкова, Арсенальную башню, Казанский монастырь и «ярославскую Венецию». А также оцените лучшую гостиницу 19 века по мнению Дюма, увидите единственный в России храм с начертанными именами строителей и узнаете, почему Спасо-Преображенский монастырь часто путают с кремлем. Кроме того, я раскрою, какой из храмов построили московские зодчие и в каком месте Ярослав Мудрый зарубил медведя и приказал построить город 🏙️.

Символы города

Ярославль, в том числе, запомнится вам чудесными храмами. Вы увидите домовую церковь ⛪ Ильи Пророка величиной со дворец, сохранившийся в первозданном виде храм Никола Рубленный город, церковь Михаила Архангела и взорванный, но восстановленный Успенский собор. Нельзя не вспомнить и о знаменитых личностях, связанных с нашим городом. Вы отыщете беседку, где любовались красотой Волги Марина Мнишек и барон Бирон, памятник Некрасову и дом Болконского. А еще узнаете о родившихся здесь московских банкирах Огняновых и кондитерском магнате, продававшем сладости королевским домам Европы.

Организационные детали