А-Тур – Гид из Ярославля

Если вас так же интересует архитектура, как она интересует нас, мы приглашаем вас приятно провести время, разглядывая фасады, восхищаясь пластикой, скрытыми смыслами, знаками, городской тканью и наслоением эпох!