Если вас так же интересует архитектура, как она интересует нас, мы приглашаем вас приятно провести время, разглядывая фасады, восхищаясь пластикой, скрытыми смыслами, знаками, городской тканью и наслоением эпох!
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌟 Охранная зона ЮНЕСКО
- 🕌 Яркие храмы
- 🎨 Фантастические изразцы
- 🗺️ Исторические улицы
- 👥 Интересные истории
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а туристов не так много. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центр Ярославля
- Купеческие здания
- Яркие храмы
Описание экскурсииВесь центр Ярославля — охранная зона ЮНЕСКО • Купеческий заказ — пышный, помпезный;
- Яркие храмы, кованые и литые решётки;
- Узоры улиц, фантастической красоты изразцы, сугубо утилитарные решения;
- Люди, которые стоят за всем этим многообразием и великолепием. Всё это Ярославль, город-богатырь, город-энциклопедия! Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
По договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Богоявления
- Купеческий квартал
- Церковь Ильи Пророка
- Дом Петражицкого
- Церковь Николая Чудотворца
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел.)
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Увлекательная и очень познавательная экскурсия. Небанальная подача материала для избалованных и взыскательных туристов.
Сергей сведущ и подкован в том, о чем рассказывает, ответит на любой вопрос.
Однозначно рекомендую!
Сергей сведущ и подкован в том, о чем рассказывает, ответит на любой вопрос.
Однозначно рекомендую!
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В
Наталья прекрасный экскурсовод! Было интересно, познавательно. Очень живо и не сухие факты, а много всего интересного! 3 часа прошли не заметно! Спасибо Наталье!
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В
Всё прошло отлично, даже несмотря на плохую погоду. Узнали много полезной информации. Спасибо Сергею.
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