  1. Россия
  2. Экскурсии

Архитектурные шедевры Ярославля

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Если вас так же интересует архитектура, как она интересует нас, мы приглашаем вас приятно провести время, разглядывая фасады, восхищаясь пластикой, скрытыми смыслами, знаками, городской тканью и наслоением эпох!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля

Что вы увидите

  • Церковь Богоявления
  • Купеческий квартал
  • Церковь Ильи Пророка
  • Дом Петражицкого
  • Церковь Николая Чудотворца
Весь центр Ярославля — охранная зона ЮНЕСКО
  • Купеческий заказ — пышный, помпезный;
  • Яркие храмы, кованые и литые решётки;
  • Узоры улиц, фантастической красоты изразцы, сугубо утилитарные решения;
  • Люди, которые стоят за всем этим многообразием и великолепием.
Всё это Ярославль, город-богатырь, город-энциклопедия!

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел. )
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

А-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)
600
2.5 часа
Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
2 700
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
1 отзыв
Ярославль для детей
2 500
1.5 часа
Ярославль для детей
1 отзыв
Гастротур по Ярославлю
2 200
3 часа
Гастротур по Ярославлю
Экскурсия в Сергиев Посад
4 800
3 часа
Экскурсия в Сергиев Посад

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века