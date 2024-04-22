Архитектурные шедевры Ярославля

Если архитектура вас вдохновляет, то прогулка по Ярославлю станет настоящим открытием. Узнайте больше о фасадах и истории города
Если вас так же интересует архитектура, как она интересует нас, мы приглашаем вас приятно провести время, разглядывая фасады, восхищаясь пластикой, скрытыми смыслами, знаками, городской тканью и наслоением эпох!
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌟 Охранная зона ЮНЕСКО
  • 🕌 Яркие храмы
  • 🎨 Фантастические изразцы
  • 🗺️ Исторические улицы
  • 👥 Интересные истории

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а туристов не так много. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля
Архитектурные шедевры Ярославля

Что можно увидеть

  • Центр Ярославля
  • Купеческие здания
  • Яркие храмы

Описание экскурсии

Весь центр Ярославля — охранная зона ЮНЕСКО • Купеческий заказ — пышный, помпезный;
  • Яркие храмы, кованые и литые решётки;
  • Узоры улиц, фантастической красоты изразцы, сугубо утилитарные решения;
  • Люди, которые стоят за всем этим многообразием и великолепием. Всё это Ярославль, город-богатырь, город-энциклопедия! Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

По договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Богоявления
  • Купеческий квартал
  • Церковь Ильи Пророка
  • Дом Петражицкого
  • Церковь Николая Чудотворца
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел.)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Е
Увлекательная и очень познавательная экскурсия. Небанальная подача материала для избалованных и взыскательных туристов.
Сергей сведущ и подкован в том, о чем рассказывает, ответит на любой вопрос.
Однозначно рекомендую!
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В
Наталья прекрасный экскурсовод! Было интересно, познавательно. Очень живо и не сухие факты, а много всего интересного! 3 часа прошли не заметно! Спасибо Наталье!
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В
Всё прошло отлично, даже несмотря на плохую погоду. Узнали много полезной информации. Спасибо Сергею.
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