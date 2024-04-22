Если вас так же интересует архитектура, как она интересует нас, мы приглашаем вас приятно провести время, разглядывая фасады, восхищаясь пластикой, скрытыми смыслами, знаками, городской тканью и наслоением эпох!

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а туристов не так много. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.