Что вы увидите
- Церковь Богоявления
- Купеческий квартал
- Церковь Ильи Пророка
- Дом Петражицкого
- Церковь Николая Чудотворца
Весь центр Ярославля — охранная зона ЮНЕСКО
- Купеческий заказ — пышный, помпезный;
- Яркие храмы, кованые и литые решётки;
- Узоры улиц, фантастической красоты изразцы, сугубо утилитарные решения;
- Люди, которые стоят за всем этим многообразием и великолепием.
Всё это Ярославль, город-богатырь, город-энциклопедия!
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел. )
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
А-Тур проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века